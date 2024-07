Marta Pardillos tercera d'Espanya i primera per Relleus amb la selecció catalana

El passat cap de setmana, 29 i 30 de juny, es va celebrar el Campionat d'Espanya en Edat Escolar de Triatló Súpersprint a Segovia. Marta Pardillos, triatleta del CN Tàrraco, formava part de l'equip cadet de la Selecció Catalana.

En una cursa passada per aigua, Marta Pardillos va quedar primera a la semifinal que va disputar, on dues hores més tard afrontava la final aconseguint una merescuda tercera posició. Després de sortir en primera posició de l'aigua, va fer una cursa en bici i a peu molt conscient i lluitada. D'aquesta manera, revalidava el títol que havia aconseguit a la Corunya feia unes setmanes al Campionat d'Espanya per Clubs. Al mateix temps, l'atleta del CN Tàrraco va formar part de l'equip de relleus mixt A, on Catalunya va aconseguir amb escreix la primera posició, proclamant-se campions i campiones estatals.

Pardillos ara afronta el Campionat d'Espanya d'Aquatló, que se celebrarà a Sòria el proper 13 de juliol. Des del CN Tàrraco es mostren molt orgullosos de la feina feta per la jove.