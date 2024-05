Uns 200 esportistes participaran en el I Aquatló de Tarragona

Aquest dissabte la platja de l'Arrabassada acollirà la primera edició de la Tàrraco Aquatló, una prova esportiva emmarcada dins del calendari de competició de la Federació Catalana de Triatló, i que aplegarà uns 200 esportistes d'arreu de Catalunya.

La prova combina dues disciplines: la natació en aigües obertes i la cursa a peu, i hi participaran esportistes de totes les edats entre les categories benjamina i absoluta. Hi haurà diversos recorreguts, segons la categoria: la natació es desenvoluparà sempre a la Platja de l'Arrabassada, mentre que la cursa a peu serà pels voltants d'aquesta arribant a la Platja del Miracle en la distància més llarga.

Durant la seva presentació, el president del CN Tàrraco, Alex Jerez, ha destacat que després de 60 anys i amb una secció forta de triatló, «enguany ens aventurem a muntar un Aquatló a la platja de l'Arrabassada com a punt idíl·lic per a la pràctica esportiva». Jerez ha remarcat que a Tarragona no es fa cap prova d'aquestes característiques i aquesta en serà la primera: «L'hem preparat amb il·lusió i esperem podem consolidar-la perquè, poc a poc, continuï creixent aprofitant els paratges idíl·lics que hi ha a la nostra ciutat», va cloure.

El conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha felicitat al Club per a la iniciativa de portar un Aquatló a la ciutat i ha destacat que, «gràcies a clubs com el CN Tàrraco, la ciutat té cada vegada té més agenda esportiva, perquè els clubs que són la base perquè l'activitat esportiva creixi». A més, ha afegit que «el fet de poder gaudir de les nostres platges i parcs, de poder gaudir d'on vivim i de l'esport a l'aire lliure». El conseller també anunciat que, aquest estiu, hi ha molta activitat programada de diferents pràctiques esportives: «És una de les coses que volíem des del principi en aquesta ciutat, que l'esport estigués molt actiu i, amb la participació dels clubs com és el cas del CN Tàrraco, ho hem aconseguit», va destacar.

Pere Mallafré, Coordinador Esportiu del CN Tàrraco ha destacat que la prova comptarà amb diferents recorreguts adaptats a les categories, des dels més petis als joves i l'absoluta. Aquesta darrera disposarà d'uns 1.000 metros de natació, que és recórrer la platja Arrabassada d'anada i tornada, així com 5000 m cursa a peu fins a la platja del Miracle i tornar. «La part més exigent i divertida serà recórrer la zona del Fortí de la Reina», va apuntar.