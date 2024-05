L'equip femení del Club Atletisme Tarragona, sisè a Segona Divisió del Campionat d'Espanya

El Club Atletisme Tarragona femení Absolut ha participat a la Final A de la 2a Divisió del Campionat d’Espanya de Clubs a Pamplona quedant en 6a posició. Ha estat un campionat intens en el qual les noies del club han tingut l’oportunitat de competir amb atletes de gran nivell d’arreu de l’estat.

Aquesta és la tercera participació, i de manera consecutiva, del Club Atletisme Tarragona en un Campionat d’Espanya de clubs des que el club es va crear el 1990 i les atletes van gaudir de valent i vam donar-ho tot en cada una de les proves on la Laurine Elisa Marimón en el concurs del triple salt (12,22 metres), la Mireia López en la cursa dels 100 metres tanques (13,84 segons), la Júlia Suárez als 5000 metres marxa (26’03,78'') i la Clàudia Mir en el 400 tanques (1’02,70'') van proclamar-se subcampiones en les seves respectives proves, i la Júlia Suárez als 5000 metres marxa (23’51,7'') va ser segona. A més Alícia Vázquez en el concurs de perxa (2.91 m) i Maria Álvarez a l’alçada (1.50 m) van ser terceres.

L’Ainara Zapata en el martell (39.87 m fent marca personal), la Bàrbara Pintado al llançament de disc (35.64 m), Marina Tibau al pes (10.60 m), Carla Gonzàlez als 3000 metres obstacles (11’44’’17) i el relleu de 4x400 metres format per Laura Yan, Clàudia Mir, Maria Antonietta Salazar i Mireia López (3’56’’84 sent nou rècord del club) en van ser cinquenes.

Sisenes en les seves proves van ser la Mireia Redondo als 400 metres (1’00’02), Noa Antón als 100 metres (12’’58) i Iris Garrido als 800 metres (2’33’’66).

La Natàlia Sánchez al salt de llargada (4.94 m) i l’Anna Artero als 1500 metres (5’12’’34) van ser setenes en les seves proves. I la Lucía Mayolas en els 3000 metres (11’37’’56) i la Mireia Tortosa a la javelina (25.62 m) van ser vuitenes.

Va ser un campionat on el club va desplaçar a Pamplona un equip molt jove, quasi tot format des de les categories de promoció al club. Hi havia atletes sub16 que encara estan a l'escola, moltes atletes de Sub18 a Sub23 algunes d'elles amb molt de recorregut, atletes absolutes que han vist com creix el club i tot el que el club està aconseguint i atletes veteranes que aporten tranquil·litat i experiència.

El guanyador d’aquesta Final A va ser el Aldahra Lleida amb 112.5 punts i subcampions l’equip local, Hiru-Herri, amb 107 punts. El Club Atletisme Tarragona va aconseguir 79.5 punts, a tan sols 2.5 punts d’assolir una quarta posició.