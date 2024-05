Èxit de participació amb més de 500 judokes al Vila de Salou

35 equips formats per 4 nois i 3 noies de les categories Aleví, Infantil i Cadet es van disputar la victòria del Trofeu per equips més important d'Espanya. En les categories Sènior, 5 nois i 4 noies es van disputar per tercer any la victòria en l'edició més competitiva i d'un alt nivell. Un Trofeu que creix exponencialment i ja compta amb els millors clubs de Catalunya i importants clubs de fora del territori català com són el Club de Judo València, el Sant Sebastià o l'Ordino d'Andorra.

Enguany els campions en les diferents categories van ser: Aleví: CTBaiés Moiánes, Infantil: CTBages Moianes, Cadet: Selecció Tarragona-Reus, Sènior Femení: CT Barcelona Nord, Sènior Masculí: Judo Danes.

I en la IX edició del Trofeu Vila Salou, organitzat principalment per a l'esport base, va reunir més de 250 judokes en tan sols 4 hores de competició.

L'organització va agrair «la confiança de tants equips en l'esdeveniment» destacant «si venen a Salou és perquè estan gaudint del Trofeu i tenen il·lusió a guanyar-lo» així com «la gran participació tant del dissabte com del diumenge reunint en un cap de setmana a més de 500 judokes» i va recordar «l'any que ve celebrem la X edició i ja tenim diverses idees perquè sigui un esdeveniment especial».