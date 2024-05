Tres jugadors del CV Sant Pere i Sant Pau en l'equip ideal de Superlliga 2

El CV Sant Pere i Sant Pau va completar l'ascens a Superlliga 1 ara fa una setmana. De fet, els tarragonins es van emportar el trofeu de millor equip de Superlliga 2 després de superar els locals San Sadurniño en una final que va acabar amb un aclaparador resultat de 3-0. El pas dels cooperativistes per la competició va ser gairebé perfecte, només van caure en un partit, el primer, i per un ajustat 3-2. El gran torneig que van disputar els tarragonins ha estat recompensat per la Real Federació Espanyola de Voleibol, que ha afegit tres dels seus jugadors entre l'equip ideal del torneig, així com l'MVP o el jugador més valuós.

El tarragoní Carlos Mora ha estat seleccionat com el millor jugador del torneig. El treball del col·locador no ha passat desapercebut. De fet, va liderar el conjunt cooperativista i va posar les coses del tot més fàcils per als rematadors destacats com Rolando Hernández. D'aquesta manera, el tarragoní, que enguany va tornar a l'equip després d'una etapa fora, ha completat la seva tornada per la porta gran amb el guardó de millor jugador de la fase d'ascens.

D'altra banda, el veterà central Julián García Torres i el receptor Rolando Hernández també apareixen a l'equip ideal. Els dos jugadors també han sigut claus en el triomf del CV Sant Pere i Sant Pau. García Torres, als seus 43 anys, el sevillà ha sigut el jugador que més ha bloquejat de la categoria i el seu mur ha sigut diferencial. Rolando Hernández va ser la darrera incorporació de l'equip. Aquest va arribar al gener, deu dies abans de la Copa Príncipe quan el CV Sant Pere i Sant Pau es va quedar sense Elio Carrodeguas per lesió. La seva adaptació va ser progressiva i, poc a poc, es va convertir en el referent en els atacs i la parella de luxe de Carlos Mora. De fet, gairebé que no va aconseguir que cap defensor bloquegés cap tir seu.

L'equip el van completar Manuel Gomes, Marcos Piñón i Luis Fernando, receptorr, lliure i central del San Sadurniño i també l'oposat Javier Vega, del Voley Textil Santanderina.