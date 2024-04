La I Jornada d’Esport i Igualtat de l’ICAT reivindica el potencial de l’esport per avançar en l’empoderament de la dona

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, l’ICAT, va organitzar el darrer divendres una jornada sobre ‘Esport i Igualtat’ amb l’objectiu d’analitzar el món de l’esport femení, amb especial atenció a tot allò que té a veure amb la igualtat, la violència i el desenvolupament que encara té per davant per seguir exercint d’aparador en la lluita per corregir les desigualtats de la societat.

La coordinadora de la jornada, l’advocada Lourdes Guivernau, presidenta de la secció de Dret de l’Esport de l’ICAT, va valorar molt positivament «una jornada que neix amb vocació de continuïtat i que pretén reivindicar l’esport com un àmbit que té un gran potencial per avançar en l’empoderament femení». Per la seva banda, Fina Méndez, presidenta de la comissió d’Igualtat de l’ICAT, va posar el focus en què «jornades com aquesta demostren que a l’ICAT anem més enllà de la defensa dels interessos del nostre col·lectiu i ens preocupem pels temes de la societat, una inquietud que forma part de l’essència de l’advocacia».

La jornada va arrencar amb una taula rodona sobre el lideratge femení a les entitats esportives amb la participació de quatre dones amb càrrecs de responsabilitat a l’administració, els estaments federatius i els clubs. La segona sessió va ser una conferència sobre la violència sexual a l’esport. Tot seguit, una nova taula rodona va aprofundir en la situació de la dona a l’esport professional amb la participació de quatre dones que s’exerceixen en aquest entorn. L’última part es va centrar en l’auge del futbol femení, amb la participació de representants dels estaments directius tant a nivell català com espanyol.