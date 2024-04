El CV Sant Pere i Sant Pau s'acomiada del seu pavelló amb tots els honors (3-0)

El CV Sant Pere i Sant Pau està més que preparat per a la fase d'ascens a Superlliga-1. Els de Vlado Stevovski han superat el Barça Volei per 3-0 en un partit dur en el qual els vermells van haver de mostrar la seva versió més combativa. Els cooperativistes van donar amb la tecla per passar per sobre dels blaugrana en el primer set, però no ho van tenir tan fàcil en els posteriors, tot i que sempre van trobar la manera de sortir victoriosos amb protagonisme de tot l'equip. En l'atac, Elio Carrodeguas va tornar a la seva versió de rematador per la porta gran acompanyat de Rolando Hernández, el company predilecte en les passades de Carlos Mora. Això, sumat al mur de García Torres i a les salvades del lliure Cristian Rodríguez va resultar en un partit d'alta intensitat que la graderia del pavelló Sant Pere i Sant Pau va gaudir amb la màxima emoció. Era el darrer de l'any, ara, l'objectiu és la fase d'ascens.

El primer set va ser aclaparador per part dels locals. El vincle Mora-Rolando sumat a les errades en atac dels blaugrana van posar un primer marge de 7-2 que els tarragonins no van deixar minvar. La potència de Pacheco i els bloquejos de García Tores van ser suficients per tancar el primer set 25-17.

El Barça no volia marxar per la via ràpida i va prémer l'accelerador en el segon set. Els dos equips van intercanviar punts sense que cap pogués avançar-se. Les sacades potents de Rojas van ser un problema per als receptors tarragonins, però quan més atacava el Barça més encertat va estar el lliure Cristian Rodríguez. Com una autèntica aranya, va ser l'únic que veia per sobre dels bloquejos del SPiSP per aixecar més de tres possibles punts. Rodríguez oferia oportunitats i els seus companys les van aprofitar per posar el 20-15. Amb tot, quan semblava que el set estava liquidat, el Barça va aconseguir igualar el set i els temps morts van aparèixer a banda i banda. El partit es va posar tàctic i el CV Sant Pere i Sant Pau va ser superior.

El tercer set va ser similar, Rojas i Crespo mantenien el Barça en la lluita, però el SPiSP no va voler allargar més el partit. García Torres va tornar a alçar el millor bloqueig de la categoria per posar el 23-20. En el següent punt, Rolando Hernández ho va fer bonic i ell mateix va aixecar una pilota impossible per acabar rematant el 24-22. Finalment, García Torres va tancar el partit amb una finta amb la punta dels dits per posar el 3-0. El SPiSP ja va camí a Galícia.