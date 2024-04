Cambrils acollirà una prova puntuable pel rànquing mundial de Marathon Cup BTT

La Marathon Cup BTT de Cambrils del 21 d’abril serà l’única prova internacional d’aquest any a la demarcació de Tarragona, puntuable pel rànquing mundial de la disciplina. Serà una prova espectacular que posarà en joc els primers punts UCI de la temporada, en un any en què els ciclistes tenen la mirada posada als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu.

En la cinquena edició de la cursa, Cambrils es convertirà de nou en l’epicentre europeu del Cross Country Marathon (XCM), la modalitat ciclista de llarga distància en MTB. El municipi ho té tot a punt per acollir els participants i oferir-los les novetats als dos traçats vertiginosos de pur bike marathon, per a les categories pro i també l’open.

El primer té una distància de 60 km i un desnivell de 1.397 metres, mentre que el segon presenta un recorregut de 46 km i 627 metres de desnivell. Ambdós serviran per a disputar aquesta cita de categoria UCI C2 i per a gaudir de moments espectaculars sobre la bicicleta. Les sortides estan previstes des del passeig marítim, a les 9:30h en la distància llarga i a les 9:40h en la curta.

L'Ajuntament de Cambrils i el Patronat de Turisme tornen a apostar per l'esport, i en aquest cas pel ciclisme professional, essent seu i formant part del calendari de competicions oficials internacionals. Cambrils està certificada com a destinació de cicloturisme, a més de destinació de turisme esportiu, per l'Agència Catalana de Turisme, gràcies a una clara especialització de la seva oferta d'allotjament i de serveis, amb una orientació clara cap als esportistes d'elit i amateurs.