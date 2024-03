Torna la Llorenç Beach Soccer Cup a Torredembarra

Torredembarra tornarà a acollir aquesta Setmana Santa la Llorenç Beach Soccer Cup 2024. Una competició pensada per a joves talents de tota Europa que pretén contribuir en l'evolució, la professionalització i el futur del futbol platja.

El campionat es disputarà del 29 al 31 de març a la Platja de la Paella, i comptarà amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torredembarra i de Beach Soccer Worldwide (BSWW).

La competició acollirà la categoria Sub20 Masculina, amb la participació de cinc equips procedents de diferents punts de la geografia espanyola i amb un equip estranger procedent de Geòrgia. D'aquesta manera, el campionat torna a obrir fronteres i fa un pas endavant cap al seu objectiu de convertir-se en un gran aparador per a les noves generacions de tota Europa en futures edicions.

El torneig es desenvoluparà en format lliga, de manera que els equips s'enfrontaran tots contra tots. El dijous tindran lloc les sessions d'entrenament, el divendres i el dissabte es disputarà la fase de grups, i el diumenge tindran lloc els play-offs. Abans de la celebració de la gran final, es disputarà un partit amistós en categoria femenina, que espera ser la primera presa de contacte de cara a futures edicions de la competició.

Prèviament, des de dissabte passat i fins dijous que ve, se celebra la Tecnificació de Setmana Santa per a nens i nenes d'entre 4 i 16 anys. I posteriorment, del 3 al 7 d'abril, tindrà lloc la International Training Camp, que comptarà amb jugadors i jugadores majors de 16 anys procedents de la resta d'Espanya, Bèlgica, Portugal, Itàlia i Dinamarca.

Llorenç Gómez s'ha mostrat molt feliç de poder celebrar aquesta tercera edició de l'esdeveniment.

Ha recordat la seva implicació amb la modalitat des de 2011 i la passió que li posa a tot allò que fa. Aquesta competició és un exemple més. Ha explicat «la gran dificultat que comporta organitzar un esdeveniment d'aquest tipus en categories inferiors, i la gran feina, l'esforç i la constància que hi ha darrere per a poder-lo fer realitat».

Malgrat això, s'ha mostrat molt satisfet de poder continuar endavant complementant-ho enguany, a més, amb la tecnificació per a nens i nenes i amb la International Training Camp, que «permeten unificar en una mateixa iniciativa la transmissió dels valors de l'esport».

La competició també oferirà per tercer any consecutiu una jornada de voluntariat mediambiental amb la col·laboració del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC). Es tracta d'una iniciativa emmarcada dins del programa BSWW Foundation, que treballa per la conservació del medi ambient i per la inclusió de persones amb alguna mena de discapacitat en tots aquelles poblacions i ciutats que alberguen els seus esdeveniments.

En aquest cas, l'activitat, prèvia a l'inici de la competició, tindrà lloc el dijous dia 28 a les 18h i consistirà en la conservació de l'hàbitat del corriol camanegre, que nidifica en la sorra.