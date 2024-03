Reus torna a acollir aquesta Setmana Santa els tornejos Mare Nostrum de futbol i bàsquet

La ciutat de Reus torna a acollir aquesta Setmana Santa els tornejos Mare Nostrum Cup de futbol i Mare Nostrum de bàsquet, dos dels esdeveniments esportius més importants en nombre d’esportistes i pernoctacions dels que es realitzen a la demarcació. Les instal·lacions esportives municipals, camps de futbol i pavellons, gestionades per Reus Esport i Lleure i la Regidoria de Salut i Esports seran seu de l’esdeveniment esportiu.

El Mare Nostrum de bàsquet arriba enguany a la 14a edició amb dos tornejos: IV MNBASKET del 25 al 27 de març amb 216 equips participants i 2n PLUS MNBASKET del 28 al 31 de març amb 102 equips participants.

En total seran 318 equips participants vinguts des de diferents punts i més de 5000 persones allotjades a la Costa Daurada, amb unes 14.000 pernoctacions. Es jugaran 667 partits en 27 pistes simultàniament de Reus, Salou, Tarragona, Vila-seca-La Pineda, etcétera. Les competicions esportives es disputaran a Reus a les pistes del Pavelló Olímpic Municipal i als polilleugers Alberich i Casas i Joan Rebull.

MN Easter 2024 i Handbol

Pel que fa al Mare Nostrum Cup de futbol, enguany arribarà a la seva 22a edició i aplegarà un total de 460 equips catalans, nacionals i internacionals. Tindrà lloc del 28 al 31 de maig. A Reus, es jugarà els dies 29 i 30 de març als camps municipals de la Pastoreta, Reddis, a l’annex de l’Estadi Municipal, al camp del Districte Vè i al Mas Iglesias. El torneig compta amb més de 6.000 participants i és de 40.000 pernoctacions, es desenvolupa a 20 poblacions i 50 camps dels quals 6 són a Reus. L'Estadi Municipal de Reus serà la seu de la categoria infantil, i per tant des d’on es centralitzarà tota la competició d’aquesta categoria.

Per altra banda, i per primera vegada a Reus, es disputarà el torneig d’Handbol organitzat per Mare Nostrum CUP que es jugarà el dia 29 de març al polilleuger Joan Rebull.