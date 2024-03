Jose M. García i Monica Malla guanyen la 13a Cursa de la Portella de l’Hospitalet de l’Infant

Jose Maria García López, del Team Gozalvo, en la categoria masculina; i Monica Malla Esque, del Rocko Almenar, en la categoria femenina, han guanyat la 13a edició de la Cursa de la Portella que es va celebrar diumenge a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

En l’esdeveniment esportiu de muntanya organitzat pel Club Centre Excursionista Serres de Mestral, Jose Maria García López va completar el recorregut de la cursa Clàssica, de 17 km i un desnivell positiu acumulat de 1.000 m, en un temps d’ 01:36:10. Al podi masculí va estar acompanyat per Ferran Larroya Paixà, del C.E. L’Areny/ Escola d’Atletisme de Mont-roig del Camp; i per Javier Heras Hernández, del Centre Excursionista Serres del Mestral. Aquesta prova és puntuable per al Circuit de Curses per Muntanya del Camp de Tarragona (CCTGN).

Monica Malla Esque, va acabar el mateix recorregut en un temps d’01:53:35 i va compartir el podi femení amb Laia Guinovart Díaz, de Desnivell + By Nectina Autoforum, que va ocupar el segon lloc; i amb Abril Parra Molins, de Desnivell + By Nectina Autoforum, que va quedar tercera.

Els guanyadors del premis locals van ser: Javier Heras, en la categoria masculina, que va quedar tercer en la classificació general; i Orsolya Nemeth, en la categoria femenina. Tots dos pertanyen al Centre Excursionista Serres del Mestral.

En la modalitat de la Cursa exprés, de 10,5 km i 450 m de desnivell positiu: el primer classificat de la categoria masculina va ser Arnau Fargas Navarro, del Firehawk Trail Team; el segon, Josep Ferré Huguet, del C.E. Priorat; i el tercer, Xavier Guaita Gual, de l’A.E. Senderó Riudecols. La primera classificada de la categoria femenina va ser Andreea Denisa Oprinca, del Club Natural DFN; la segona va ser Maria Roig Bergadà, del Club Atlètic Espluguí; i la tercera, Cristina Vives, del C.E. L’Areny.

Oriol Chies Sirisi i Marina Sarria Morales, del Centre Excursionista Serres del Mestral, van emportar-se els premis locals d’aquesta modalitat: Chies, en la categoria masculina; i Sarria, en la categoria femenina.