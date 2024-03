El CV Sant Pere i Sant Pau torna a recuperar l’aura d’invencibilitat

La maquinària del CV Sant Pere i Sant Pau torna a funcionar a la perfecció com va demostrar a la primera volta. Després de la victòria contundent a la pista del CVS Tren de Sóller, el conjunt de Vlado Stevovski va sumar el quart triomf consecutiu i ha recuperat la seva aura d’invencibilitat al capdavant del grup C de la Superlliga 2.

Els cooperativistes es van reconstruir després de passar dos mesos complicats amb la baixa d’Elio Carrodeguas, un dels imprescindibles de l’equip. El jugador veneçolà va patir una luxació a la clavícula el 31 de desembre de l’any passat fora de les pistes. Aquesta lesió el va deixar allunyat dels terrenys de joc durant dos mesos i el CV Sant Pere i Sant Pau va patir sense el seu capità i home insígnia a l’atac. A aquesta baixa s’hi va sumar l’absència per paternitat del col·locador Carlos Mora. Sense aquestes dues peces, la màquina cooperativista va patir i va acumular derrotes a la Copa Príncipe i en les primeres jornades de la segona volta. Concretament, el primer ensurt va arribar amb la derrota a la pista de l’Ibiza Voley, el segon classificat, per 3-0. Aquesta va servir per un toc d’atenció i es va convertir en l’inici del retorn del conjunt tarragoní.

Després de només conèixer la victòria en la primera part de la lliga, el Sant Pere i Sant Pau va afrontar la derrota amb el mètode Stevovski: treballar, treballar i treballar. En aquest procés de creixement, el CV Sant Pere i Sant Pau també va trobar un nou protagonista a l’esquema. El jove jugador de la casa Álex Llerena va tenir el seu moment per brillar en el duel contra el CV Mediterráneo Castellón amb 15 punts, sent el segon màxim anotador del duel. Al costat de Samuel Pacheco, Julián García-Torres, el fitxatge Rolando Hernández i el retornat Carlos Mora han restablert l’hegemonia del CV Sant Pere i Sant Pau al capdavant de la Superlliga 2. Malgrat la mala dinàmica amb dues derrotes a la lliga, els tarragonins no van perdre el lideratge en cap moment i, ara, han tornat a aixecar-se totalment reforçats amb l’objectiu final de l’ascens entre cella i cella.

El retorn de Carrodeguas

El capità rojillo ha tornat a vestir-se de vermell en les darreres dues jornades. Després de mesos treballant en la seva recuperació, finalment Stevovski li va donar minuts, però amb cautela. Carrodeguas està per jugar, però no s’ha recuperat al cent per cent. D’aquesta manera, tot i que el veneçolà va ser una de les peces importants de l’atac cooperativista, ha disputat els dos partits a la posició de lliure, que se centra en la recepció i tasques defensives, però que no té permès atacar. D’aquesta manera, Carrodeguas es continua recuperant per estar llest a la fase d’ascens.

En un mes, la fase regular haurà acabat i el CV Sant Pere i Sant Pau es jugarà en qüestió d’un cap de setmana el somni de l’ascens a Superlliga 1. La Copa Príncipe va ser un primer tast del format intensiu i, ara, els d’Stevovski treballen per arribar a la fase d’ascens en plena forma per fer justícia.