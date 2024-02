La Pobla suma un punt amarg després de dominar sense concretar (0-0)

La Pobla de Mafumet no va poder passar de l’empat a zero contra l’AE Prat en un duel en el qual el filial grana va ser l’amo i senyor del partit. Els d’Adolfo Baines van dominar i van aconseguir múltiples ocasions de gol, però van ser incapaços per aprofitar-les i van sumar un punt amarg.

El conjunt pobletà volia donar continuïtat a la bona línia en els partits a casa. De fet, ho va aconseguir contra el Prat, un rival directe per les aspiracions de play-off, però sense aconseguirel premi del gol, tot i que les ocasions van ser abundants. Santi Guzmán, la perla del planter grana, va tenir la primera gairebé al segon minut del duel amb un remat lateral que va aturar Romero, el porter del Prat.

La Pobla de Mafumet va pujar la marxa i, en qüestió de deu minuts, va aconseguir fins a tres remats clars entre els tres pals. Al mig del camp, Ricky Robledo, Arnau Sans i Grabulosa van esterilitzar l’atac d’un AE Prat que només va tenir una ocasió en tota la primera meitat. Aquesta va ser habilitada per un error en defensa de la Pobla, que, per falta de contundència en el refús, Lamelas va aconseguir una situació d’u contra u davant de Campanera. El porter de la Pobla va mantenir la calma i, alçant la mà dreta, va aturar el tir amb seguretat.

Després d’aquest ensurt, el monòleg va continuar sent local, amb l’especial protagonisme de Marcel Céspedes i Santi Guzmán. Els dos ràpids jugadors van ser tot un corcoll per a la defensa visitant. A més, la pressió ofensiva, similar a la del Nàstic, va provocar errors amb facilitat a un Prat que se’l notava incòmode. Amb tot, els grana no van aprofitar cap regal.

L’equip de Baines, va ser l’amo i senyor del partit. Els pobletans van desplegar un joc vertical i incisiu. Céspedes va elaborar una de les millors oportunitats per banda esquerra. El lateral grana va provar el remat, però Pablo se’l va aturar a boca de canó. Grabulosa caçar el refús, però el remat de cap va sortir fora. El porter del Prat sostenia l’equip i va ser clau perquè el partit marxés al descans amb empat a zero.

A la represa, amb Querol i Torrents i el Prat incapaç de mantenir el ritme local, la Pobla va buscar el premi del gol. De fet, en defensa la Pobla no va patir. Les poques internades visitants les van tallar uns sòlids Boaz Hallebeek, capità, i Rey Monne.

Les ocasions van arribar aviat. De nou Céspedes va provar un remat lateral potent, però va topar al cos del porter. Poc després, una passada filtrada entre els defensors va posar a Guzmán dins de l’àrea completament sol. L’extrem va fer la passada de la mort cap a l’àrea petita, però cap dels tres atacants pobletans va aconseguir empènyer la pilota a la porteria rival. A poc a poc, cada ocasió no aprofitada era un pes afegit a les cames d’un conjunt local que es va mostrar potent per generar oportunitats, però tou a l’hora de finalitzar-les. Una de les últimes més clares la va tenir Torrents, però el davanter va errar en l’intent de regatejar al porter rival en l’u contra u final. D’aquesta manera, la Pobla va sumar un punt que no satisfà els locals per la quantitat d’ocasions desaprofitades.