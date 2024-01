El CV Sant Pere i Sant Pau vol recuperar el somriure a la lliga

Una setmana després de la dura eliminació del CV Sant Pere i Sant Pau a la Copa Príncipe, els de Vlado Stevovski tornen a la lliga per recuperar les bones sensacions. Els cooperativistes enceten la segona volta amb un nou desplaçament, aquesta vegada a ses illes per jugar contra l’Ibiza. Tot i que els illencs són els segons classificats, també són els escollits per pagar els plats trencats.

El tècnic cooperativista, Vlado Stevovski, va extreure bones conclusions de l’experiència de la Copa Príncipe després d’una setmana de reflexió. «Les sensacions van ser molt positives, perquè els partits es van decidir per petits detalls. L’objectiu era guanyar el torneig, però el nostre nivell no va ser suficient. Amb tot, ens vam enfrontar contra equips potents com el CV Leganés amb baixes importants i vam competir de tu a tu», va subratllar el tècnic.

L’esquema del CV Sant Pere i Sant Pau es va veure afectat a la Copa Príncipe per l’absència d’Elio Carrodeguas i Carlos Mora. Totes dos van ser baixes sensibles, perquè Carrodeguas és un membre important del trident ofensiu cooperativista. La seva lesió, a falta de les darreres proves, li impedirà, com a mínim, disputar el partit de demà contra l’Ibiza. Davant les baixes, el conjunt cooperativista es va reforçar amb la figura de Rolando Hernández. L’internacional de vòlei platja veneçolà es va estrenar a la Copa Príncipe amb 16 punts contra el CV Leganés i 8 contra el Sant Sadurniño. El tècnic va destacar que «Rolando ens ajuda molt, però encara li falta adaptar-se al sistema. Amb feina i pràctica es convertirà en un jugador important».

D’altra banda, el col·locador Carlos Mora és dubte de cara al duel de demà. Amb tot, una de les notes positives va ser la del debut del juvenil de 17 anys Pablo Rosales. «Ell, com altres juvenils, entrena amb nosaltres. Sempre comptem tant amb Rosales com amb la resta de la base, perquè són el futur», va explicar Stevovski.

Demà, els cooperativistes arrenquen la segona volta i, segons Stevovski, no tindrà res a veure que la primera: «Els rivals van començar l’any amb equips en formació o adaptació i a la segona volta faran un pas endavant. A més, també és molt importat que ara els equips ens coneixen més. Després de jugar un partit contra nosaltres ja saben quin és el nostre estil, així que serà més complicat», va apuntar.

El rival de demà és l’Ibiza, el segon classificat i l’equip del grup C que va acompanyar el Sant Pere i Sant Pau a la Copa Príncipe. Els illencs també van quedar eliminats a la primera volta, però van aconseguir posar contra les cordes a la Santanderina, el campió del torneig. Stevovski va assenyalar que «és un rival que és molt fort a la seva pista. És un equip compensat, amb bones sacades i una defensa ordenada». El seu jugador de referència és Luca Cuminetti i destaca, precisament, per la seva potència en el remat. A més, l’Ibiza només ha perdut dos partits enguany, un contra els cooperativistes i va ser el primer de la temporada.