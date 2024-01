El tarragoní Carles Falcón, en estat greu després de patir un accident al Dakar

El motorista tarragoní Carles Falcón, de la categoria Ral·li 2, ha estat traslladat aquest diumenge en estat greu a l'hospital de Ad Duwadimi, a l'Aràbia Saudita, després de patir una caiguda en la segona etapa del Dakar, entre Al Henakiyah i Ad Dawadimi.

Falcón va caure en el quilòmetre 448 de l'especial a les 15.52 hora local i, alertats per un pilot que seguia al motorista, els organitzadors van enviar un helicòpter mèdic que va atendre l'espanyol, ferit «en un estat que es va considerar greu».

Per això, Falcón va ser traslladat per via aèria a l'hospital Al Duwadimi i «en les pròximes hores estarà disponible un informe complet», van informar fonts de l'organització.

Falcón competeix per segona vegada en el 'raid' més dur del món, després de fer-lo en 2022, una edició en la qual va ser 68è en la categoria de motos. És el company d'equip d'Isaac Feliu, que ja va tenir un episodi complicat al Dakar 2022, quan va sofrir una caiguda en l'etapa 13 colpejant-se fortament el cap. Va romandre diversos dies en coma induït i va haver d'afrontar una llarga recuperació, però tots dos van decidir tornar junts al Dakar per a completar el projecte iniciat llavors.

I aquesta edició no els ha estat gens propícia de nou, tal com confirma la premsa esportiva. Isaac Feliu va patir en la primera etapa moltíssim amb la mecànica del seu KTM i no va poder completar l'etapa. Falcón, per part seva, havia superat una etapa duríssima fins i tot per als professionals, amb bastant solvència, acabant el 76è.