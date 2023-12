El CV Sant Pere i Sant Pau tanca un any 2023 gairebé perfecte, només amb l’espineta de no haver participat en la Copa Príncipe i no assolir l’ascens a la Superlliga 1, ja que es van quedar a tocar. Amb tot, els tarragonins volen complir-los el 2024. A l’agost, el tècnic Vlado Stevovski va prometre que millorarien el que van aconseguir l’any passat i, tenint en compte que la darrera temporada va ser gairebé perfecta, l’aposta no era fàcil. Amb tot, dit i fet, ho han aconseguit aquesta primera volta. Els cooperativistes van marxar a les vacances de Nadal com a líders absoluts del grup C i sense conèixer la derrota. De fet, els tarragonins només han cedit quatre sets en els 11 partits que s’han disputat. Això els ha convertit en l’equip més en forma dels tres grups de Superlliga 2 i, a més, el que menys punts ha rebut.

El nou repte dels de Sant Pere i Sant Pau és la Copa Príncipe. Aquesta competició, que tindrà lloc a Cabezón de la Sal –Santander–, del 12 al 14 de gener reuneix als sis millors equips de la categoria. Els tarragonins es troben en el grup B i buscaran accedir a semifinals competint contra el CV Leganés, líder invicte del grup B, i el San Sadurniño, segon classificat del grup A. Guanyar aquesta competició seria la millor manera de començar el 2024 i una reivindicació. L’any passat els vermells es van classificar per mèrits esportius, però el CV Sant Roque els va prendre la plaça per ser els amfitrions del torneig.

Amb un 2023 gairebé perfecte i després de les festes nadalenques, els de Vlado Stevovski ja han començat a treballar per millorar el rendiment de l’any del 40è aniversari i celebrar l’ascens el pròxim any.