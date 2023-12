El CV Sant Pere i Sant Pau tanca l’any amb excel·lència (0-3)

El CV Sant Pere i Sant Pau va tancar l'any amb una victòria contundent per 0-3 contra el Barça. Els cooperativistes van saber sobreviure en un primer set igualat (31-33) i van ser molt superiors en el segon i tercer set per emportar-se el duel per la vía ràpida. El tècnic vermell, Vlado Stevovski, va destacar que «hem començat bastant malament el partit perquè la nostra recepció era fluixa. Quan ho hem arreglat a partir del segon quart, el duel ha estat controlat gràcies també a l'alt nivell en defensa». A més, va afegir que «no podem començar els partits d'aquesta manera, perquè arribar a final de set amb el marcador tan just a vegades guanyes i d'altres et penalitzen».

La realitat és que els tarragonins van començar amb el peu esquerre. Els locals van establir un parcial de 9-3 en el primer tram de partit que podria haver significat un forat definitiu, però no ho és pel Sant Pere i Sant Pau. Els cooperativistes van pujar una marxa i van aconseguir nou punts consecutius que van servir per igualar el duel. Ni tan sols un temps mort del conjunt local va aconseguir desestabilitzar la dinàmica tarragonina. Amb tot, la igualtat regnava i el set s'allargava cada vegada més. Qualsevol error donaria el punt i, gràcies al mur defensiu de García-Torres, els d'Stevovski es van emportar un set vital i psicològic.

A partir d'aquí, els cooperativistes van mostrar el talent habitual i, com la maquinària d'un rellotge, van avançar de forma imparable per emportar-se el segon set per 20-25 i el tercer per 16-25 amb unes magnífiques actuacions del trident anotador d'Elio Carrodeguas, Julián García-Torres i Samuel Pacheco amb 18-13 i 12 punts respectivament.

Ara, el repte és la Copa Príncipe que tindrà lloc a Santander el 12 de gener.