El Nàstic celebrarà la V Jornada Solidària contra el Juventud Torremolinos CF
Un total de 20 entitats ja han confirmat la seva participació
El partit de lliga entre el Gimnàstic de Tarragona i el Juventud Torremolinos CF, que es disputarà el dissabte 28 de març a les 16.15 hores al Nou Estadi Costa Daurada, serà l’escenari de la cinquena edició de la Jornada Solidària organitzada pel club grana.
La iniciativa permetrà que totes les entitats que ho han sol·licitat rebin un codi per vendre entrades a un preu de 5 euros per al partit corresponent a la jornada 30 de lliga. El benefici íntegre generat per la venda d’aquestes localitats es destinarà directament a les mateixes entitats participants.
En l’edició de la temporada 2024/2025, la jornada solidària va assolir un nou rècord de recaptació, amb un total de 9.325 euros destinats a les entitats col·laboradores.
Actualment, una vintena d’associacions ja han confirmat la seva participació en aquesta cinquena edició de la Jornada Solidària, amb algunes entitats que repeteixen respecte d’anys anteriors i d’altres que s’hi sumen per primera vegada.
Les entitats participants en l’edició d’enguany són AFANOC, AACIC (Associació cardiopaties congènites), Associació Aspercamp Asperger-Tea Camp de Tarragona, Associació contra el càncer Tarragona, Associació Quilòmetre Zero, Associació socieducativa joventut i vida, Associació Salut Mental Dr. Tosquelles, Càritas, Creu Roja, Dentistas Sin Fronteras, Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella de Reus, Fundació Pas a Pas, Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, Servei Primera Acollida i Atenció Integral Rigel, Fundació Villablanca (Residència Mar i Cel), Mans Unides, Mare Terra Fundació Mediterrània, Protectora d’Animals i Plantes de Tarragona, Todos en azul i Fundació Esclerosi Múltiple.