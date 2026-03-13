Final: El Nàstic s'ha de conformar amb un punt
Empat al Nou Estadi.
Canvi del Nàstic
Marxa Jardí i entra Pavón.
L'ha provat Jardí
Tir des de la frontal que surt per sobre del travesser.
Vuit minuts d'afegit
El partit anirà fins al 98.
Es reprèn el joc i groga per al Nàstic
En la primera jugada post aturada, Sanz veu una groga.
Es pausa el partit per una emergència sanitària a la grada
Nàstic i Sabadell aprofiten per donar indicacions.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Montalvo. Falta perillosa.
Doble canvi del Sabadell
Entren López-Pinto i Rubén per Astals i Coscia.
Doble canvi del Nàstic
Marxa Mángel i Pau Martínez per Hugo Pérez i Christos Almpanis.
Targeta groga per al Sabadell i falta perillosa
La veu Kaiser per frenar amb violència a Álex Jiménez.
Torna el capità
Es reincorpora Óscar Sanz amb el cap embenat.
Es fa mal Óscar Sanz
Cop de cap entre Sanz i Quadri que ha deixat estirat el capità. Entren les assistències mèdiques.
Molt bé el Nàstic
Manté la línia en alça el Nàstic.
Canvi del Sabadell
Entra Moreno per Priego.
De xiulat a aplaudit
Cedric ha marxat aplaudit per una afició que fa uns partits el va xiular. L'estadi recompensa i castiga els seus quan toca.
El Nàstic competeix
Aquest Nàstic està posant en problemes el Sabadell competint i donant tot en els duels individuals. Molt bé en la pressió.
Doble canvi del Nàstic
Entren Baselga i Álex Jiménez per Cedric i Juanda Fuentes.
Juanda!
Tir al primer pal de l'extrem grana que marxa fregant el pal dret.
El Nàstic puja una marxa
El conjunt gran busca el gol i prem l'accelerador amb més arribades.
Comença la segona part amb canvis
Entra Escudero per Alan Godoy.
Descans
Molt més Nàstic que Sabadell al primer temps i el Nou Estadi ho recompensa aplaudint els seus.
Quina aturada de Dani Rebollo!
Rematada des de la frontal d'Astals que vola Dani Rebollo per desviar a córner.
Canvi del Sabadell
Entra Kaiser pel lesionat Ripoll.
La torna a aturar Fuoli!
Remat de Jaume jardí des de l'interior de l'àrea que atrapa Fuoli. Exhibició del porter arlequinat.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Sergio Santos.
Alfaro no s'atura
No s'atura ni un segon Pablo Alfaro a l'àrea tècnica. Protesta, anima i corregeix. Es fa notar.
AL PAL CEDRIC!
Jugada individual de Juanda que es juga el regat i el fa. Centra al primer pal i Cedric remata a porta amb la mala fortuna que la pilota s'estavella amb el pal. L'ha tingut el Nàstic.
Fuoli evita el gol del Nàstic!
Gran jugada grana en atac. Santos arriba gairebé a la línia de fons per posar la centrada. Cedric la pentina enrere i Pau Martínez remata després de controlar-la a l'àrea petita. Fuoli evita el golàs amb un cop de puny.
Targeta groga per al Sabadell
La veu Alan Godoy.
Ho prova Santos
Xut des de la frontal del lateral que surt per sobre del travesser.
Targeta groga per al Sabadell
La veu Quadri.
Pau Martínez!
Xut des de la frontal de Pau que desvia Fuoli a córner. És un dels millors de l'equip l'extrem.
El Sabadell tracta d'assumir el control
El conjunt arlequinat vol teixir la seva teranyina sobre el camp. El Sabadell està molt còmode amb la pilota i la possessió i, poc a poc, pausa el partit.
Targeta groga per al Sabadell
La veu Bonaldo.
Intensitat
Primer quart d'hora intens al Nou Estadi. El Nàstic surt fort.
Avisa el Sabadell
Tir des de la frontal de Godoy que surt per sobre del travesser.
S'anima el Nàstic
Bons primers minuts del conjunt grana. El dibuix de l'atac: Juanda per la dreta, Pau per l'esquerra i Jaume Jardí com a segon davanter amb Cedric. Realment Jaume Jardí està allà on vol, just el que necessitava l'equip.
Mángel central
Finalment, l'aposta per a l'eix de la defensa és Mángel Prendes per davant d'Óscar Sanz. L'asturià va jugar com a central mitja temporada amb l'Arenteiro l'any passat.
Comença el partit!
Mou la pilota el Sabadell.
Els homes del sac
El perill del Sabadell està al mig del camp. Urri i Quadri són els homes del sac, perquè agafen la pilota i no la solten. Si es vol guanyar el Sabadell, s'ha de desactivar la sala de màquines.
El retorn de Pau Martínez
Després de setmanes i setmanes d'ostracisme amb Cristóbal Parralo, Pau Martínez torna a l'onze del Nàstic de Tarragona. De fet, feia quatre jornades que no trepitjava un camp de futbol.
Jaume Jardí a la mitja punta
Sacsejada a l’onze de Pablo Alfaro. La novetat més destacada és la presència de Jaume Jardí a la mitja punta. Alfaro aposta per Juanda Fuentes i Pau Martínez a les bandes, fet que permet al crack reusenc tornar a la posició on va brillar.
Torna Alan Godoy
L'exgrana Alan Godoy torna al Nou Estadi Costa Daurada. Qui fou l'estrella grana, arriba com amenaça del Sabadell. L'afició no oblida que, el mercat d'hivern de l'any passat, Godoy va estar a punt d'arribar al Nàstic. A l'últim dia, va descartar els grana i va fitxar pel Barça B, la resta és història.
Banqueta de Sabadell
Ruiz (PS), Ciurans (PS), Alemán, Moreno, Escudero, Rubén, Kaiser, Ortega, López-Pinto i Tito.
Onze del Sabadell
Diego Fuoli, Genar, Bonaldo, Eneko Aguilar, Astals, Urri, Quadri, Priego, Ripoll, Coscia i Alan Godoy.
Banqueta local
Fuidias (PS), Camus, Alcalá, Abdallah, Jiménez, Almpanis, Moi Delgado, Pérez, Baselga, Gelardo, Subirats i Pavón.
Onze del Nàstic amb sorpreses
Dani Rebollo, Sergio Santos, Óscar Sanz, Enric Pujol, Ander Zoilo, Marc Montalvo, Mángel Prendes, Juanda Fuentes, Pau Martínez, Jaume Jardí i Cedric Omoigui.
El Nàstic-Sabadell està a punt de començar!
Derbi català. Nàstic i Sabadell obren la jornada 28 en el primer partit de Pablo Alfaro a la banqueta del Nàstic. El tècnic aragonès ha tingut quatre entrenaments per preparar l'equip contra el líder. Les victòries són més que necessàries i més quan el Nàstic està ja en descens.