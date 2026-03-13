Futbol
La crònica del Nàstic-Sabadell: Un punt d'esperança (0-0)
Pablo Alfaro va reanimar un mort i va fer del seu Nàstic un equip agressiu en els duels i competitiu, un equip que va merèixer la victòria
Alfaro ha reanimat un mort. El Nàstic no només va plantar cara al Sabadell, sinó que el va cruspir durant el partit. Amb tot, es va haver de conformar amb un empat. Els grana van ser agressius en els duels i la pressió per desactivar el líder, però Fuoli es va fer protagonista per evitar el premi de la victòria. El punt no és positiu si es mira a la classificació, perquè els grana es podrien quedar a tres de la salvació segons els resultats, però és un punt d'esperança. Durant tota la temporada les sensacions han manat i no han sigut bones i, ara, indiquen que l'equip es pot aixecar.
Alfaro va prometre poques revolucions, però en el seu debut va sacsejar l'onze. Mángel va acompanyar Enric Pujol a l'eix de la defensa, mentre que Juanda Fuentes i Pau Martínez (retornat després d'un mes sense jugar), eren les llances per la dreta i l'esquerra. Cedric a la punta d'atac i Jaume Jardí amb llibertat de moviments al centre.
Malgrat l'horari, el Nou Estadi va respondre amb un gran ambient que va empènyer els seus jugadors en els primers minuts. El Nàstic va sortir a mossegar al líder sense por, pressionant, anant a cada jugada com l'última i no deixant pensar als arlequinats.
Les sensacions acompanyaven l'equip i les primeres aproximacions no van trigar en arribar. Pau Martínez va provar la primera amb un xut des de la frontal que Fuoli va desviar a córner.
La intensitat del Nàstic va anar a més i el Sabadell es va fer cada vegada més petit. Els tarragonins guanyaven en confiança i les aproximacions es transformaven en perill real. Sergio Santos va guanyar la posició per la banda i va centrar al primer pal. Allà, Cedric va pentinar per allargar la jugada al segon pal i Pau Martínez, després de controlar, va preparar un tir potent que Fuoli va repel·lir amb el puny.
El porter arlequinat es va convertir el protagonista, però en la següent jugada el va salvar el pal. Juanda Fuentes es va jugar el regat i el va aconseguir. Va guanyar la marca per la dreta per centrar al primer pal. Cedric va rematar al primer pal, però la pilota es va estavellar amb la fusta.
El Nàstic insistia i insistia i Fuoli va aparèixer una vegada més per evitar que el xut de Jardí des de l'interior de l'àrea acabés dins. El Sabadell no es va voler acomiadar des de la primera part sense donar un ensurt. David Astals el va protagonitzar amb un tir des de la frontal que va obligar a volar a Dani Rebollo per aturar-lo. Amb tot, el partit va anar al descans amb molt més del Nàstic que del Sabadell.
El Nàstic va engegar la segona part amb la mateixa energia. Amb Alfaro aquí ningú va abaixar els braços, sinó que es va fer un pas endavant.
El conjunt grana tenia el Sabadell ben controlat, però les arribades es van reduir. El joc es va aturar primer amb un xoc de Sanz i després per una emergència a la grada. Amb això, el partit va perdre pistonada. Això sí, el Nàstic va provar una més amb el cor, però el tir de Jardí va sortir fora.
El partit no va donar per a més i el Nàstic es va haver de conformar amb un punt contra el líder. I això diu molt de com ha anat el duel.