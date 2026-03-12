Futbol
Pablo Alfaro, en la prèvia contra el Sabadell: «Vull un equip competitiu que jugui al futbol de veritat»
El tècnic grana va posar èmfasi en els matisos que vol implantar a l'equip i també adverteix que hi hauran «sorpreses» a l'onze
El tècnic del Nàstic Pablo Alfaro va parlar per tercera vegada aquesta setmana davant els mitjans. Aquesta vegada va ser en la roda de prèvia contra el Sabadell, ja amb quatre entrenaments a l'esquena i amb un partit important al davant aquest divendres.
COM ARRIBA LA PLANTILLA?
«A nivell físic, tenim un parell de jugadors que no estan al 100%, però no volen baixar del carro i probablement estaran disponibles per a una estona. És una alegria la implicació de la gent i que tinguin ganes de competir».
QUÈ HA CORREGIT EN TAN POC TEMPS?
«Hem treballat amb idees clares i amb l'objectiu d'augmentar el nivell competitiu del grup. Els que saben d'això diuen que saber jugar a la pilota és fantàstic, però el futbol té altres matisos i necessitem jugar al futbol de veritat, amb la intensitat que això implica».
COM PREVEU EL PARTIT?
«Serà un duel competit. Ve el millor rival de la categoria el que té més punts, moltes virtuts i pocs defectes. Respecte absolut per al rival, però la por no està en el nostre diccionari».
COM ESTÀ LA PLANTILLA?
«És conscient de la situació, que no és agradable. Els he dit que hi ha moltes coses que es feien bé que no tiraré per terra. Veig els nois activats, però ho ajustarem perquè no cal sortir com bojos».
LA CLAU ESTÀ EN NO CONCEDIR AL PRINCIPI DEL PARTIT?
«Hi ha moltes coses a millorar, no les diré totes i puc dir que hi haurà alguna sorpresa. Hem de competir els 90 minuts del partit».
ES POT EXIGIR IGUAL ALS JOVES QUE ELS VETERANS?
«Cadascú té la seva edat i maduresa i exigirem a tots en la seva mesura. El jove que doni i aporti jugarà, ho tinc clar. Necessitem el vigor i el desvergonyiment en segons que zones del camp. He d'aprofitar a tots i sé a qui pressionar més o menys. També dic, si un jugador vol ser professional i vol prosperar en la seva carrera, ha de saber acostumar-se en la pressió».
QUÈ DEMANA ALS NASTIQUERS?
«No puc demanar perquè no els hem donat res. Hem d'oferir nosaltres arguments, perquè si ho fem estaran amb nosaltres estic segur».
COM VEU EL SABADELL?
«És un històric que acaba d'ascendir, que ha tingut una idea clara des de la primera jornada i l'ha desenvolupat. Tenen jugadors que han triplicat el seu valor de mercat i això diu molt de la seva feina. Potser no sorprendran, però competeixen bé i són un equip molt versàtil capaç d'aprofitar-se dels errors del rival. A més, és un equip que arrisca i és atrevit i si fas això i surt bé, el resultat és ser líder».