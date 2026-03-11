Futbol
Óscar Sanz, capità del Nàstic després de l'arribada d'Alfaro: «Ens queden onze finals»
El capità del Nàstic destaca que el tècnic ha demanat «il·lusió renovada, sacrifici, constància i exigència màxima»
El capità del Nàstic de Tarragona, Óscar Sanz va posar veu al vestuari aquest matí després de dos dies amb el nou tècnic Pablo Alfaro. Sanz va destacar que les impressions són positives tant amb ell com amb el segon Iago Martínez, i que hi ha molta feina per poc temps. L'estrena és contra el Sabadell d'aquí a uns dies.
Què demana Alfaro?
«Il·lusió renovada, confiança en l'equip i un pla de treball de sacrifici, constància i exigència màxima. Ens diu que això ho tirarem endavant i ens dona energia, el que l'equip necessita: hem de tenir personalitat i qualificar de les darreres jornades com a finals».
Fa números el vestuari per assolir la salvació?
«No és un tema de fer números. Queden 11 jornades i hem de sumar cada cap de setmana, Al final de curs ja en farem, ara mateix només hem de jugar cada cap de setmana com si fos l'últim. No en queda una altra, nosaltres ens hem ficat aquí i nosaltres hem de sortir».
Com ho veu a nivell personal, tenint en compte que anys anteriors lluitava per l'ascens?
«No és una situació fàcil. No ens he de retroalimentar en la negativitat perquè, sinó, t'enfonses. Hem de saber on som ara, ser realistes. Ens han donat molts cops i és difícil aixecar-se, però no queda una altra».
Què té en el cap un jugador que veu passar tres entrenadors en un curs?
«Responsabilitat i culpa. Tants canvis significa que no estan sortint les coses bé. Estem en un club i una ciutat exigent i això no només va de futbol. Som els responsables, ningú està donant el nivell esperat i hem de canviar la mentalitat: parlar menys i treballar sobre la gespa. Són onze finals, es lluita diferent per la part alta que per la salvació».
Ve el líder
«Des de sempre en el Nàstic s'ha jugat millor contra equips de la part alta. És la millor manera de redimir-se i rentar la cara a l'equip».
Com veu el Sabadell?
«Conec al seu tècnic Ferran Costa d'haver jugat contra ells en categories inferiors. Els seus equips són sempre molt competitius i tenen bona lectura dels partits. És un equip fiable que no perd punts».