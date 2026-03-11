Futbol
El Nàstic de Tarragona cau a les posicions de descens
L'empat del Real Murcia contra el Marbella deixa l'equip a la zona vermella de la classificació
El Nàstic de Tarragona cau per primera vegada de la temporada a les posicions de descens. L'era de Pablo Alfaro arrenca des de la setzena posició, situant-se com el primer dels cinc equips que descendiran a Segona Federació a final de curs.
El Real Murcia va empatar contra el Marbella el seu partit ajornat. El resultat fa que murcians i tarragonins empatin a 33 punts, però, de moment, l'average el té el rival grana. La dinàmica de les darreres setmanes indicava una realitat que no coincidia amb la classificació. Finalment, la derrota contra l'Eldense, sumat a l'empat del Real Murcia, va suposar el cop de realitat de situar a l'equip per primera vegada en descens.
Els murcians no milloren la dinàmica grana, assolint un punt contra el penúltim classificat, amb tot, és suficient per deixar enrere al Nàstic. En aquesta situació, un mal resultat contra el Sabadell podria deixar a l'equip grana a quatre punts de la permanència, una situació més vertiginosa que Pablo Alfaro vol evitar en el seu debut.