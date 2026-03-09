Futbol
Pablo Alfaro, nou entrenador del Nàstic: «D'aquesta situació se surt jugant al futbol i sent exigent»
El nou tècnic del Nàstic ha destacat que cal que «ser conscient de la realitat a nivell esportiu»
Pablo Alfaro ja és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El tècnic de Zaragoza s'ha presentat durant el matí d'aquest dilluns i s'estrenarà durant la tarda amb el primer entrenament. Alfaro arriba amb energia i caràcter per solucionar una situació crítica i salvar la categoria.
ARRIBADA AL NÀSTIC
«Accepto perquè és el Nàstic. Durant aquest any i mig sense entrenar he tingut ofertes i també de l'estranger. Arribo al Nàstic perquè és un club que dona prestigi i sabent que la situació no és còmoda. A tothom ens agrada lluitar per estar a dalt, però la situació és la que és. Queden tres mesos i hi ha temps per revertir la situació, però no podem perdre el temps».
VALORACIÓ DE LA PLANTILLA
«L'he de diagnosticar des de dins. No he vingut a revolucionar res, vinc a matissar i donar un tractament futbolístic oportú amb els jugadors que hi ha que, avui dia, són els millors que hi poden haver i que estaran fins al final de la temporada. Remarem a port i no podem pensar res més que l'aspecte esportiu. D'aquesta situació se surt jugant al futbol, sent honest, professional i exigent. Les zones de confort ja no existeixen.
EL PRIMER HA TOCAR
«Dir als jugadors que compto amb tots. A partir d'aquí començaré a parlar amb els jugadors un a un de manera personal. S'han de comprometre a donar la millor versió i ser coherent. En aquest vaixell s'ha de remar i qui no rema pesa. Si hi ha gent que no està per la feina, els de dalt seran els primers que ho sabran».
S'HA D'ADAPTAR LA PLANTILLA A UNA MENTALITAT PER LLUITAR PER LA SALVACIÓ?
«Primer hem de ser conscients de la realitat a nivell esportiu i el que som ara mateix. A partir d'aquí, toca créixer i treballar, agafar la part bona que hi havia i millorar-lo. Fer matisos i canvis on canvi per a sumar i tothom tindrà el seu lloc, però ho han de demostrar. Hem de ser futbolísticament competitius».
QUE S'HA DE DIR A LA PLANTILLA
«Que el nostre treball és molt bonic perquè va de fabricar emocions. El soci del Nàstic ha de venir al camp i marxar content a casa».
OBJECTIU DE LA TEMPORADA?
«Només penso en el partit contra el Sabadell. Hem de millorar, revertir la dinàmica i que els futbolistes siguin millors. No puc prometre res. Hem de parlar poc i treballar molt».