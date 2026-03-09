Futbol
Pablo Alfaro ja entrena el Nàstic de Tarragona
El tècnic grana ha conegut als seus i inicia el seu projecte per salvar la temporada
Pablo Alfaro ha dirigit durant la tarda d'aquest dilluns el seu primer entrenament al capdavant del Nàstic de Tarragona. Ha sigut una jornada exprés. Diumenge negociacions, dilluns al matí arribada a les instal·lacions de la Budallera, presentació oficial i, a dos quarts de cinc, entrenament. No hi ha temps per perdre i menys amb el duel contra el Sabadell d'aquí només uns dies.
La primera presa de contacte va ser portes endins. Quinze minuts de xerrada al vestuari amb presència del president executiu Lluís Fàbregas i el secretari tècnic Sergi Parés. Posteriorment, tocava trepitjar gespa amb una nova declaració d'intencions del tècnic.
Aquesta primera sessió ha sigut més una recuperació que pla de partit. La primera part de l'entrenament l'ha dirigit el preparador físic Jordi Abella amb Alfaro observant atentament als seus. David Alba, Sergio Camus i Pedro Alcalá es van quedar fora de l'entrenament per lesió i van ser els únics en no participar.
En la segona part de l'entrenament és quan Alfaro ha pres més part, imprimint exigència i esforç des del dia a dia. En la presentació ha dit que té a tots en consideració, però també que han de donar-ho tot des del primer dia i ser coherents amb aquesta promesa. Caràcter i exigència, poc més es pot demanar en el primer entrenament.
Un bon grapat d'aficionats també van ser protagonistes. En gran part perquè aquest va ser el primer entrenament de porta oberta al públic des de l'entrada de Cristóbal Parralo. Queda en mans del cos tècnic ara si l'aficionat pot tornar a ser partícip dels entrenaments alguns dies a la setmana.
Aquest és el primer dels quatre entrenaments abans del partit contra el Sabadell el divendres. No hi ha temps per perdre i hi ha molt a solucionar. De moment, Alfaro ha posat la primera pedra.