Pablo Alfaro, escollit com a nou entrenador del Nàstic de Tarragona

El tècnic de Zaragoza arriba a l'equip amb l'objectiu de salvar la categoria

Pablo Alfaro en la seva etapa al Real Murcia.

Pablo Alfaro en la seva etapa al Real Murcia.Cedida

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Pablo Alfaro és l'entrenador escollit per dirigir al Nàstic de Tarragona. El tècnic de Zaragoza arriba l'equip en una situació crítica i té l'objectiu de salvar la categoria en les 11 jornades que resten. Així ho ha decidit el Consell d'Administració aquest diumenge després d'una reunió d'urgència provocada per la derrota per 4-1 contra l'Eldense del dissabte.

Pablo Alfaro Armengot (24/04/1969), Zaragoza, és conegut per la seva etapa com a entrenador i també de futbolista. Llavors, va sorgir del planter del Zaragoza i, com a curiositat, també va formar part del Barça del Dream Team, sense arribar a compartir vestuari amb l'exentrenador grana Cristóbal Parralo. També va destacar amb el Sevilla. 

Com a entrenador, ha dirigit al Pontevedra, Recreativo, Leganés, SD Huesca, Marbella, Mirandés, UD Ibiza i Córdoba. També ha entrenat a Primera Federació amb el San Fernando i el Real Murcia. Aquesta darrera etapa a l'equip murcià va ser la temporada 2023/2024.

Alfaro compta amb una dilatada experiència a Segona B i Primera Federació, havent disputat quatre play-off d'ascens a Segona Divisió amb diferents equips. El Consell d'Administració s'encomana a l'experiència i caràcter d'Alfaro per fer reaccionar a l'equip a onze jornades per al final de lliga.

D'aquesta manera, el Nàstic tancarà la temporada amb tres entrenadors diferents. La darrera vegada va ser el curs 22/23 amb Agné, Iñaki Alonso i Dani Vidal.

