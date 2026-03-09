Futbol
Pablo Alfaro, escollit com a nou entrenador del Nàstic de Tarragona
El tècnic de Zaragoza arriba a l'equip amb l'objectiu de salvar la categoria
Pablo Alfaro és l'entrenador escollit per dirigir al Nàstic de Tarragona. El tècnic de Zaragoza arriba l'equip en una situació crítica i té l'objectiu de salvar la categoria en les 11 jornades que resten. Així ho ha decidit el Consell d'Administració aquest diumenge després d'una reunió d'urgència provocada per la derrota per 4-1 contra l'Eldense del dissabte.
Pablo Alfaro Armengot (24/04/1969), Zaragoza, és conegut per la seva etapa com a entrenador i també de futbolista. Llavors, va sorgir del planter del Zaragoza i, com a curiositat, també va formar part del Barça del Dream Team, sense arribar a compartir vestuari amb l'exentrenador grana Cristóbal Parralo. També va destacar amb el Sevilla.
Com a entrenador, ha dirigit al Pontevedra, Recreativo, Leganés, SD Huesca, Marbella, Mirandés, UD Ibiza i Córdoba. També ha entrenat a Primera Federació amb el San Fernando i el Real Murcia. Aquesta darrera etapa a l'equip murcià va ser la temporada 2023/2024.
Alfaro compta amb una dilatada experiència a Segona B i Primera Federació, havent disputat quatre play-off d'ascens a Segona Divisió amb diferents equips. El Consell d'Administració s'encomana a l'experiència i caràcter d'Alfaro per fer reaccionar a l'equip a onze jornades per al final de lliga.
D'aquesta manera, el Nàstic tancarà la temporada amb tres entrenadors diferents. La darrera vegada va ser el curs 22/23 amb Agné, Iñaki Alonso i Dani Vidal.