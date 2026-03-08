Futbol
Oficial: El Nàstic cessa Cristóbal Parralo
L'andalús deixa l'equip després de 17 partits i el club grana decidirà en les pròximes hores
Cristóbal Parralo deixa de ser l'entrenador del Nàstic de Tarragona. Així ho ha decidit el Consell d'Administració grana encapçalat pel president executiu Lluís Fàbregas després de la derrota per 4-1 contra l'Eldense del passat dissabte. La imatge de l'equip va tornar a empitjorar i el club està a un pas de caure en posicions de descens, el resultat d'una espiral de mals resultats que han situat el club en caiguda lliure.
Parralo va arribar al Nàstic de Tarragona el 4 de novembre. Llavors, la directiva grana encara defensava que l'objectiu de l'equip era l'ascens directe amb la primera posició. L'andalús va ser l'encarregat de redirigir un equip que, amb Luis César, ja patia per falta de futbol i males sensacions. Llavors, l'equip estava situat en sisena posició a dos punts del play-off i tres del descens.
L'entrada de Parralo va tenir un efecte positiu en l'equip. Millorant jornada rere jornada fins a culminar el millor nivell amb la victòria per 2-0 contra el Cartagena de la jornada 16. Aquest va ser el millor partit quant a joc i resultats, situant l'equip cinquè a la taula. A partir d'aquí, va començar la inexplicable caiguda lliure.
En el darrer partit de l'any, l'Antequera va guanyar per un 4-2 que va afectar més del compte a l'equip. El que se suposava que era una derrota per accident va suposar en la norma i, al final, l'accident va ser la victòria contra el Cartagena. Des de llavors, el Nàstic va encadenar quatre derrotes consecutives, amb un decreixement constant en la qualitat de futbol mostrat. La victòria accidental contra l'Ibiza i l'empat rascat contra l'Alcorcón va donar aire, però l'equip no va millorar. Ni tan sols la victòria al camp de l'Atlético Madrileño va revertir una situació d'un equip dèbil i excessivament fràgil i vulnerable davant les adversitats.
Cristóbal Parralo deixa l'equip després de 17 partits, acumulant 5 victòries, 4 empats i 8 derrotes, però amb la sensació que el problema principal de la plantilla va més enllà d'un tècnic que ha demostrat èxit en diferents projectes. Víctima i en bona part culpable dels darrers resultats, Parralo s'acomiada del club que té una plantilla fallida i que no ha millorat el mercat d'hivern. Ara, el Consell d'Administració dona una sacsejada per intentar rescatar la temporada i evitar el descens a Segona Federació. En les pròximes hores s'anunciarà el substitut.