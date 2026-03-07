Futbol
Final: Derrota lamentable i horripilant del Nàstic
Eldense
Ruiz (13') Quintana (18'), Fidel (46') Calvo (64')
Finalitzat
4
1
Nàstic
Jardí (80')
Final
S'acaba el malson.
Jaume Jardí no es mereix aquest equip
El reusenc marca el gol de l'honor. Però l'honor és només seu. Pressiona Jaume Jardí, pispa la pilota al defensor i marca a plaer el 4-1.
Triple canvi
Marxa Pérez, Baselga i Montalvo i entren Cedric, Alba i Jiménez.
Gol del Nàstic
Targeta groga per al Nàstic
La veu Hugo Pérez.
Canvi de l'Eldense
Entra Núñez per Fidel.
Canvis de l'Eldense
Marxa Molina i Quintana per Clemente i Hugo Alba.
Lamentable
Hamza Bellari avança cap a l'àrea grana sense cap mena de pressió. Quatre defensors grana i cap va posar la cama per evitar el tir del marroquí. Aquest dona al pal i Calvo agafa el refús i marca. Quatre defensors i tots plantats.
Quart de l'Eldense
Canvi del Nàstic
Entra Gelardo i Keyliane per Mángel i Juanda Fuentes.
L'àrbitre diu que no hi ha res
Hi havia contacte, però l'àrbitre no s'ha volgut desdir.
L'àrbitre revisa un possible penal
Pujol talla la jugada i l'àrbitre no veu res, però l'Eldense remana revisió.
A la primera
Ni un minut ha estat el Nàstic sobre la gespa i el tercer gol. Primer falla Pujol superat per Quintana, després Hugo Pérez falla a l'hora de refusar dins de l'àrea, després Dani Rebollo per terra, després Sergio Santos no refusa l'acció amb contundència i gol. Esperpèntic.
Gol de l'Eldense
Comença la segona part amb canvis
Entra Calvo per Dioni.
Descans
L'Eldense ho ha tingut molt fàcil per marcar i molt fàcil també per defensar tot i tenir errades. Cal molt més al segon temps.
Ho intenta el Nàstic
Remat de Juanda al pal curt que va fora. Sorprèn la facilitat que té el Nàstic per generar. L'Eldense està mostrant una debilitat que cal aprofitar.
Targeta groga per a l'Eldense
La veu Quintana per rematar al peu d'Hugo Pérez.
Gol anul·lat del Nàstic per fora de joc
Gran jugada del Nàstic. Passada perfecta de Marc Montalvo a l'esquena de la defensa. Jardí l'atrapa i posa la centrada al punt de penal on Baselga l'envia dins. El davanter està una mica més avançat.
Si no fos per Jaume Jardí
Intercepta el reusenc una passada defensiva de l'Eldense. No dubta i Jardí envia un remat espectacular que Ramon Vila li atura.
Mitja hora i ni un sol remat entre els tres pals
Molt poc del Nàstic i encara menys amb el 2-0. Ara mateix l'equip recorda molt l'ocasió de Montalvo i Baselga no gestionada com toca en els primers minuts. El Nàstic encara no ha rematat entre els tres pals.
Del no gol al no gol
Anada i tornada. Primer, l'Eldense aprofita una pèrdua del Nàstic al mig del camp per plantar-se tot sol davant Dani Rebollo. Breguen a l'àrea i Zoilo la treu arriscant-se el penal. Contraatac grana que es crea després d'una pèrdua d'Smand. Agafa Baselga, però és massa lent i el defensor li treu la pilota.
Fa un pas endavant el Nàstic
L'Eldense es relaxa i es deixa fer després del 2-0 i el Nàstic busca tímidament la porteria rival.
El gol és ridícul
Centrada lateral. Sergio Santos va a refusar, però salta i no hi arriba. Cau la pilota a Quintana que, sol dins de l'àrea, remata al pal de Dani Rebollo i la cola colpejant al pal. Malament Santos per com s'ha defensat i malament Rebollo pel gol no aturat. Desesperant.
Targeta groga per a l'Eldense
La veu Serra.
El segon de l'Eldense
La història de sempre
Passada filtrada de l'Eldense a l'esquena de la defensa grana. Ruiz es planta davant Dani Rebollo i, amb un toc gràcil, marca per sobre del porter. De nou, començant per darrere.
Gol de l'Eldense
Desaprofita el Nàstic una jugada clau
Roba el Nàstic a la frontal de l'àrea rival per error del defensa. Agafa Montalvo per liderar el 3 contra 2. Mala decisió del de Riudoms que serveix massa ràpid a Baselga i el davanter és massa lent i no aprofita per rematar. Ocasió clara de gol no aprofitada.
Ho prova Baselga
Passada filtrada de Jaume Jardí que defineix Baselga massa forçat amb l'esquerra. La pilota va als núvols.
Control de l'Eldense
Com està en el guió, l'Eldense, com a local i millor equip, porta la batuta del partit contra un Nàstic que espera la seva oportunitat.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
L'Eldense, millor local
El conjunt alacantí és el millor local de la categoria amb 9 victòries, 3 empats i només una derrota. Només l'Antequera ha guanyat al Nuevo Pepico Amat.
Sort del Real Murcia, però...
Passi el que passi avui el Nàstic no caurà en posicions de descens. La derrota del Real Murcia contra l'Atlético Sanluqueño deixa l'equip murcià com el primer dels que baixen i el Torremolinos surt del descens. Amb tot, el pròxim dimecres juga el Murcia el partit ajornat, així que una derrota avui i una victòria del Murcia dimecres deixaria l'equip al descens.
Dos ex del Málaga
L'Eldense compta a l'onze a dos jugadors que van jugar la fatídica nit del 22 de juny. Dioni, que va marcar el 2-1 i també el migcampista Manu Molina, que va marcar en el duel a la Rosaleda.
Nous canvis a l'onze
Enric Pujol torna a l'onze al costat d'Hugo Pérez. Al mig del camp, Mángel, Óscar Sanz i Montalvo entren i a la davantera Marcos Baselga per Cedric. El dubte serà el dibuix: cinc defenses amb Óscar Sanz al darrere o doble pivot amb Mángel i Montalvo més avançat.
Banqueta local
Valencia (P), Dumic, Faizas, Borja, Bustillo, Vega, Clemente, Quintanilla, Hugo Alba i Rober Ibáñez.
Onze de l'Eldense
Ramón Villa (P), Álex Serra, Smand, David Ruiz, Quintana, Manu Molina, Macho, Ibarrondo, Fidel, Hamza Bellari i Dioni.
Banqueta grana
Fuidias (PS), David Alba, Keyliane Abdallah, Cedric, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez, Aitor Gelardo i Manuel Pavón.
Onze del Nàstic
Dani Rebollo, Sergio Santos, Hugo Pérez, Enric Pujol, Ander Zoilo, Óscar Sanz, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Juanda Fuentes, Jaume Jardí i Marcos Baselga.
L'Eldense-Nàstic està a punt de començar!
El Nàstic arriba al duel entre l'espasa i la paret. El conjunt grana es troba en una situació crítica i necessita sumar per allunyar-se del descens i guanyar confiança. Per sort, la derrota del Murcia contra el Sanluqueño evitaria que l'equip caigués en posicions de descens aquesta setmana, però cal recordar que els murcians tenen un partit menys. Els grana visiten el camp del millor local de la categoria. L'Eldense arriba de caure dues vegades de forma consecutiva i estarà més alerta que mai.