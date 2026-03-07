Futbol
Cristóbal Parralo després de la derrota contra l'Eldense: «Donem massa facilitats»
El tècnic grana es va mostrar molt decebut per la derrota, però amb força per continuar «no em rendiré»
El tècnic del Nàstic de Tarragona, Cristóbal Parralo va sortir trist i decebut després de la derrota de l'equip contra l'Eldense. «És difícil d'explicar. Minuts bons, però primer aproximació és gol i el segon és gol. Al descans parlàvem que un gol ens ficava en el partit, però al primer minut de la segona part és el tercer. No és normal que un equip que vulgui guanyar doni tantes facilitats. Toca demanar disculpes».
LA PLANTILLA
«Està molt tocat el vestuari. El que no podem fer és rendir-nos, hem de treballar per capgirar la situació».
COM ESTÀ PARRALO
«Soc el responsable i ho assumeixo. Però és molt complicat quan es donen tantes facilitats al rival i avui ho hem vist en fases del partit on hem sigut dèbils i poc contundents». «Fa molt de temps que em dedico al futbol i no m'he rendit mai ni ho faré ara. Vaig dir després de guanyar al Madrileño que queda molt per patir. La situació de l'equip i el club és la que és i hem de treballar i no rendir-nos».