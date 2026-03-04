Futbol
El Nàstic i Fernando Torres separen els camins
El club grana ha donat per acabada la cessió amb el jugador colombià
El Nàstic de Tarragona i Fernando Torres separen els seus camins. El jugador colombià dona per finalitzada la seva etapa en el club tarragoní després que l'entitat terminés la cessió. D'aquesta manera, el migcampista, tornarà al Boyacá Patriotas FC, equip de Colòmbia que va habilitar el préstec del jugador.
Torres, de 21 anys, va aterrar al Nàstic el passat estiu i ha completat 6 partits amb la samarreta grana. El migcampista va estar durant dues setmanes a prova a les ordres del llavors tècnic grana Luis César. El colombià va convèncer a cos tècnic i direcció esportiva amb el seu rendiment en els entrenaments i, finalment, es va guanyar un lloc a l'equip arribant cedit pel Patriotas.
El colombià arribava amb el paper de ser el cinquè migcampista, ajudant en la rotació, però per darrere de Montalvo, Sanz, Mángel i Kaptoum. La seva arribada, però, va tenir problemes des de l'inici, perquè es va perdre els tres primers partits de lliga per problemes burocràtics. Finalment, va fer el seu debut en la sisena jornada de lliga, jugant 20 minuts en la victòria grana contra l'Ibiza.
La seva participació es va reduir considerablement des de llavors. César va donar mitja hora més en el duel a la pista del Sabadell i, amb Cristóbal Parralo, va jugar contra el Marbella –únic duel al Nou Estadi– i també contra el Sevilla Atlético. El jove futbolsita també va disputar els dos encontres de Copa Catalunya.
Torres no va tenir el nivell necessari per competir a l'equip ni a la categoria i tant César com Parralo van acabar prioritzant reforçar la rotació del planter amb jugadors de la casa. Agus Gutiérrez i els més recents Manuel Pavón i Pol Cid són alguns dels jugadors que van passar per davant.
Des del gener, Fernando Torres es va començar a desaparèixer de les convocatòries en els duels fora de casa i només estava present a la banqueta al Nou Estadi. Diumenge, però, no va estar present a punt de solucionar els darrers detalls per abandonar la plantilla. Finalment, el jugador ha posat punt final a la seva efímera etapa al Nàstic aquest dimecres.