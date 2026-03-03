Rítmica
El Nàstic assoleix l’ascens a Primera Categoria estatal de Gimnàstica Rítmica
Les granes ho van aconseguir després de quedar setenes d'Espanya el passat desembre
El conjunt sènior de la secció de gimnàstica rítmica del Nàstic va celebrar aquest cap de setmana l’ascens a la Primera Categoria, una fita històrica per a l’entitat grana. El club ho va fer després de veure el seu nom entre els 19 millors equips de l'Estat en el llistat oficial de conjunts de 1a categoria.
L’ascens arriba després de brillar en el Campionat d’Espanya disputat a Madrid del 3 al 6 de desembre de l’any passat, un torneig en el qual el conjunt grana va acabar en setena posició de la classificació general.
Amb aquest èxit, el Nàstic esdevé l’únic club català amb representació a Primera. De fet, cap conjunt català competia en aquesta divisió des del 2017. Les gimnastes que han fet possible l’èxit són Judit Salvador, Anna Gené, Marta Gené, Maria Sanz, Helena Villena i Helena Jardí, protagonistes d’una temporada marcada per la constància i el creixement competitiu. El conjunt està dirigit per les entrenadores Iria Medin i Marta Sanz, amb Pilar Aleu com a delegada.