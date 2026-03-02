FUTBOL
Jornada de festa grana per a petits i grans que va tenir un final amarg
Famílies i amics van omplir de moviment la Budallera amb molts jocs i un bon ambient que es va entristir amb la derrota
A les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada es va viure una festa des de primera hora. El Nàstic celebrava el seu 140è aniversari amb una jornada plena d’activitats que va fer xalar als més petits des de les 11 hores, però que es va acabar amb un final amarg amb la derrota de l’equip contra l’Antequera.
Ahir era el dia del Club Gimnàstic, no només del futbol. I això va quedar ben palès des de primer moment. Les seccions del Nàstic van ser les protagonistes en les diferents activitats i, amb els inflables, la música i el menjar, es va culminar una jornada festiva que transpirava molt bon ambient. Des del primer moment estava tot preparat al camp annex de gespa artificial de les instal·lacions de la Budallera. Amb els punts estratègics ben dividits, només es veia córrer a grups de nens mentre que d’altres participaven en les diferents activitats. A mesura que s’apropava el migdia, millor ambient hi havia amb cues per a buscar pizzes, d’altres per les postres i els que esperaven una fideuada que va repartir gairebé un miler de racions.
Dels més joves fins als més grans esperaven amb moltes ganes l’inici del partit. Era el colofó final per una jornada exitosa així que el bon ambient que es va transpirar a l’annex va entrar al Nou Estadi Costa Daurada. Allà, la festa del 140è aniversari va continuar amb més actes Primer, el soci nº1 Baltasar Marqués va bufar les espelmes del 14è aniversari amb el capità Óscar Sanz. Les quatre colles castelleres de Tarragona van rebre els jugadors amb quatre pilars. Al mateix temps, es van desplegar dues grans pancartes. La primera, confeccionada per Orgull Grana, es llegia «Amor etern, mai aniràs sol» amb les imatges de l’escut originari i l’actual. D’altra banda, preferent es va cobrir amb una gran pancarta que subratllava «forjats al Mediterrani, terra d’un escut, un sentiment, un llegat, 140 anys d’història grana». Carregats de globus a les grades, l’afició va empènyer el seu equip en el tret inicial i va celebrar amb eufòria el gol que va acabar anul·lat de Sergio Santos. També va empènyer i va remar quan l’Antequera va marcar el 0-1.
Al descans, la jornada va continuar amb l’actuació de l’equip sènior de la Gimnàstica Rítmica, molt aplaudida per l’afició, i també amb la presentació de les seccions.
Malauradament, el futbol no va acompanyar l’alegria de l’afició. El partit va acabar en derrota, entristint un Nou Estadi amb 9.196 ànimes que va acabar acomiadant una jornada d’ensomni amb un malson.