Futbol
La mateixa derrota de sempre del Nàstic al Nou Estadi (0-1)
El conjunt grana torna a enfonsar-se després del gol rival i acaba amb la festa del 140è aniversari aigualida
Era un dia especial, però va ser una derrota habitual al Nou Estadi. El Nàstic de Tarragona va tornar a rebre un mastegot de l'Antequera i continua negat a casa. La derrota és dolorosa tant per ser en el 140è aniversari del club, com a la classificació perquè deixa l'equip a dos punts del descens. L'equip va engegar el partit en alça i va fer cim amb el gol anul·lat de Santos. De nou, es mostra que aquest equip té mandíbula de vidre i no aguanta els cops, sinó que s'enfonsa
El Nàstic de Tarragona va sortir esperonat per la rebuda. Els pilars de les quatre colles castelleres, tifos i un Nou Estadi ple a les graderies amb l'afició corejant els seus homes com gladiadors. D'aquesta manera, l'equip va sortir a mossegar.
Amb Montalvo i Sanz de nou a l'onze, el capità jugant de central, l'equip va sotir disparat amb l'àrea contrària entre cella i cella i Jaume Jardí va completar la primera aproximació amb un tir de volea que va sortir desviat.
Molt del Nàstic en els primers minuts i l'equip va fer cim en el seu segon córner. Jaume Jardí va centrar a la frontal i Sergio Santos, al primer toc, la va enviar cap al fons de la xarxa. Tothom va celebrar el gol mentre que l'àrbitre ho anava a revisar amb el videoarbitratge.
Dins de l'àrea es va desenvolupar una història pròpia. Un central de l'Antequera va abraçar i tombar a Juanda Fuentes dins de l'àrea petita. L'anàlisi de l'àrbitre va ser diferent, el gol va ser anul·lat per fora de joc posicional de Juanda perquè, segons el col·legiat, dificultava la jugada al porter.
L'Antequera va aprofitar la segona vida per continuar els seus atacs per la banda de Zoilo. Biabiany el va superar tot seguit amb massa facilitat per posar una pilota a l'àrea que Dani Rebollo va refusar. Amb tot, la jugada va continuar al vèrtex, on Antón va efectuar un centre-xut que es va enverinar fins a colar-se per sobre de Dani Rebollo cap al fons de la xarxa. De l'1-0, el partit va anar al 0-1.
La història de cada partit, sempre passa alguna cosa i aquesta vegada va suposar un mastegot per a l'equip. Les certeses es convertien en dubtes, els encerts en errors i el Nàstic queia presa de la pressió de l'Antequera. El conjunt andalús pressionava la sortida de pilota i els grana es van quedar sense recursos per superar-la.
Pèrdua rere pèrdua, l'equip va poder veure materialitzat el 0-2. Siddiki va capitanejar una gran jugada que va deixar David Santos completament sol a l'àrea petita. Error total en defensa, però arreglat per un Dani Rebollo que va aturar el mà a mà.
La primera part va acabar amb un Nàstic que va posar cor per buscar l'empat, però, una vegada més, es va trobar sense idees ni encert per executar les aproximacions o pilotes aturades.
Cristóbal Parralo va voler sacsejar a l'equip a la mitja part donant entrada a Keyliane Abdallah. El francès va entrar amb les habituals ganes i, fins i tot, va rematar un centre de Juanda amb un tir creuat que va sortir fregant el pal.
La tònica, però, va ser la mateixa. El conjunt grana estava desproveït d'idees i d'eines per on executar-les. La pilota no circulava pel mig del camp ni tan sols es buscava la verticalitat deixant la pilota a l'esquena de la defensa rival. El Nàstic jugava a través d'impulsos, i això es va veure com, en la desesperació, Hugo Pérez va provar un tir des de ben lluny de la porteria.
Aquesta vegada l'energia de Keyliane no va poder fer empatar el partit. L'Antequera tenia ben controlat el duel, esgarrapant minuts i buscant el contacte. Tota una lliçó de com es guanya un partit fora de casa.