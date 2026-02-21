Futbol
GOL DE CEDRIC
Atlético Madrileño
Boñar (17')
En Directe
1
2
Nàstic
Jardí (41') Cedric (50')
Doblet d'assistències de Zoilo
Forat per l'esquerra del Madrileño amb Jardí i Zoilo. Passada del 10 cap al lateral que posa el centre directe. Allà apareix Cedric entre els dos centrals per posar el cap i marcar l'1-2. Ha sortit fort el Nàstic.
GOL DEL NÀSTIC GOL DE CEDRIC
LA QUE HA TINGUT EL NÀSTIC
Pol Cid obre la banda amb una passada exquisida cap a Juanda. Contraatac de llibre de tres contra u. Juanda centra al segon pal amb Cedric i Jardí completament sols, però Jardí controla malament i Esquivel li pren la pilota. Era claríssima. Tres del Nàstic contra el porter.
Es reprèn el partit
Mou la pilota el Madrileño.
Descans
Pilota als núvols i descans.
Falta perillosa per a l'Atlético Madrileño
Perfecta per un golàs.
Mig gol de Zoilo
Recuperació que és gol. Ander Zoilo intercepta una passada al camp gran ai surt disparat com un coet. Es recorre tota la banda i, a l'àrea, fa la passada de la mort cap a Jardí que, com és habitual, no falla.
GOL DEL NÀSTIC
Targeta groga per al Nàstic
La veu Sergio Santos.
Enric Pujol!
Cop de cap d'Enric Pujol que atura Esquivel.
Córner rere córner
Ho intenta el Nàstic.
Avisa el Madrileño
Nou tir des de la frontal que atura Dani Rebollo. Molt de l'Atlético Madrileño i molt poc del Nàstic.
Ho intenta el Nàstic per l'esquerra
Zoilo és molt actiu, però no hi ha rematador.
La història de sempre
La primera cap a dins. La història de sempre, comença bé el Nàstic, però en el primer tir mal defensat és gol i, com sempre, has de remuntar el partit. Ah i això, fora de casa, no es fa des del 2019.
Se la menja Rebollo
Córner que acaba en gol. Centrada que el Nàstic no refusa amb contundència. Boñar controla dins de l'àrea i prova un tir que bloqueja la defensa grana. Amb tot, el rebot li cau als peus i torna a buscar l'espai contra un Nàstic que no aconsegueix treure el perill. En el segon tir a la mitja volta, la pilota acaba al fons de la xarxa. Dani Rebollo no la veu amb tanta cama, però podria haver fet més, no era un tir potent.
Gol de l'Atlético Madrileño
Jardí?
Passada espectacular de Zoilo per deixar a Jardí sol per la banda. El crack grana pot xutar o centrar, busca la centrada en el pitjor lloc possible, a la frontal on ningú la pot rematar.
Calma
Guanya tranquil·litat amb la possessió el Nàstic i es defensa bé. Encara falta alguna cosa més en atac.
Minuts de tempteig
Primers minuts de tempteig dels dos equips. De moment, bé el Nàstic en defensa. En atac, poca cosa més enllà d'un tir tímid de Mángel.
Avisa el Madrileño
Centre lateral que acaba amb un cop de cap que atrapa Rebollo.
Molt bé, Santos
Passada en profunditat del Madrileño per la banda i Santos tapa a l'atacant amb el seu cos per deixar sortir la pilota fora. Molt ben lluitat.
Comença el partit
Mou la pilota el Nàstic.
Abdallah i Pavón a la banqueta
Esperen la seva oportunitat al segon temps Keyliane Abdallah i també el jugador del filial Manuel Pavón. El tarragoní és el capità pobletà i va rendir de la millor manera contra el Sabadell a la Copa Catalunya, malgrat que va errar el darrer penal.
Pol Cid titular
El tortosí entra directe a la titularitat amb les baixes de Sanz i Montalvo. Va revolucionar el partit contra el Betis i, ara, té l'oportunitat contra l'Atlético Madrileño. Ho farà més avançat a la mitja punta, amb Gelardo i Mángel al darrere. Veurem si pot aguantar el nivell mostrat la setmana passada. El Nàstic ha de cuidar els seus talents.
Sergio Santos, de marxar a ser titular
Canvi total a la banda dreta del Nàstic de Tarragona. Sergio Santos, qui va passar tot el mes de gener en la rampa de sortida, ara és el titular indiscutible. El madrileny, fins i tot, estava pendent de marxar una vegada el mercat s'havia tancat per anar a l'estranger, però, finalment, s'ha quedat a l'equip. La baixa de Sergio Camus va donar-li una oportunitat amb Oriol Subirats i, de moment, està guanyant la partida i sent un dels defensors més sòlids.
La resta de la jornada
Només s'han disputat quatre partits aquesta jornada a la Primera Federació. Del grup del Nàstic només s'ha viscut un Beits Deportivo-Villarreal B, que es va disputar divendres amb resultat per 1-4 a favor del filial groguet. D'altra banda, El Celta Fortuna ha guanyat per 1-2 al Racing de Ferrol i la Ponferradina ho ha fet per 1-0 contra el Talavera. Ara es juga un Bilbao Athletic-Zamora que, de moment, guanya el filial basc per 1-0.
Torna Jaume Jardí i amb baixes
Moviments a l'onze del Nàstic. Jaume Jardí torna a la titularitat després d'un partit de sanció. D'altra banda, Marc Montalvo i Óscar Sanz són baixa per sanció. Qui tampoc està és Pedro Alcalá, que té molèsties i no ha viatjat.
Banqueta local
Mario De Luis (PS), Adrián Corral, Barboza, Hueso, Parriego, Castillo, Rayane, Morcillo, Nájera, Marko Perovic i Dario Sits.
Onze de l'Atlético Madrileño
Esquivel, Javi Boñar, Spina, Dani Martínez, Julio Díaz, Serrano, Belloti, Arnau Ortiz, Jano Monserrate, Rafa Llorente i Miguel Cubo.
Compte amb el Madrileño
Sent realistes, ara mateix tot rival és molt difícil de superar al Nàstic, però l'Atlético Madrileño ho és més. El conjunt de Fernando Torres ja va ser el protagonista d'un dels moments més difícils de viure al Nou Estadi. Amb el triomf per 0-3 a Tarragona, els madrilenys van ser els botxins d'un Luis César que va ser acomiadat.
Banqueta del Nàstic
Toni Fuidias (PS), David Alba, Abdallah, Pau Martínez, Marcos Baselga, Oriol Subirats i Manuel Pavón.
Onze del Nàstic!
Dani Rebollo (P), Sergio Santos, Enric Pujol, Hugo Pérez, Ander Zoilo, Mángel, Gelardo, Pol Cid, Jaume Jardí, Juanda Fuentes i Cedric Omoigui.
L'Atlético Madrieño-Nàstic està a punt de començar!
Duel important avui contra el colíder de la categoria. El Nàstic de Cristóbal Parralo necessita guanyar tant sí com no. Cada jornada que passa s'agreuja una crisi que sembla que no té final. Ara, contra el líder, seria donar un cop sobre la taula definitiu per aixecar el cap i allunyar-se de la part baixa. Serà difícil, al davant hi ha el segon millor equip de la categoria, encara imbatut a casa.