Futbol
Pol Cid, talent tortosí treballat a la Pobla i que demana pas al Nàstic
El jugador de 20 anys va debutar dissabte després de demostrar el seu nivell al filial entrenat per Xavi Vilagut
El planter del Nàstic de Tarragona continua exhibint múscul quan més se'ls necessita. Dissabte contra el Betis Deportivo, va ser l'hora de Pol Cid. Amb 20 anys, el migcampista va sortir a jugar en una plaça difícil amb l'ambient tocat i un 0-2 al marcador. Cid va sortir sense complexos, va mostrar personalitat i es va convertir en protagonista de la reacció grana de la mà de Keyliane Abdallah.
Cid va néixer a Tortosa el 29 de setembre del 2005 i és de família de futbolistes. El seu pare, David Cid va arribar a jugar amb el Castellón. Pel que fa a Pol Cid, el jugador es va començar a forjar a les categories inferiors del Nàstic fins que el va pescar el Girona en etapa cadet i, posteriorment, l'Espanyol i el Sabadell, equips amb els quals va jugar a Divisió d'Honor Juvenil.
El curs passat, Cid va fer el salt al fang, deixant de banda el món a part de les categories juvenils a la lliga Elit, on va assolir l'ascens de categoria amb el Vilanova i la Geltrú. A l'estiu va completar el seu retorn al Nàstic per incorporar-se a la Pobla de Mafumet, on és un jugador clau a l'esquema de Xavi Vilagut.
El tècnic del filial grana el coneix molt bé i va explicar a Diari Més que «teníem molt bones referències d'ell i el volíem a l'equip. Va arribar arrossegant una petita lesió de la temporada anterior, però poc a poc va anar entrant en joc fins arribar on és ara». Vilagut el defineix com «un jugador amb molt de talent, capaç de generar últimes passades, fer accions i controls orientats boníssims prop de l'àrea rival, sense deixar de banda l'efectivitat i el caràcter per buscar el tir a porta. És un jugador especial a prop de l'àrea».
Ara, a la Pobla de Mafumet, Cid juga al mig del camp en una posició més avançada, tal i com es va mostrar contra el Betis Deportivo. És un jugador que connecta la medul·lar amb la zona de perill i que ja sap el que és marcar amb el filial grana. Amb 13 partits disputats, ha ajudat a propulsar l'equip fins a la primera posició.
La importància de la Copa Catalunya
Fer el salt al primer equip exigeix que el futbolista del filial truqui a la porta amb força i demostri que està preparat. Sobretot, que aprofiti cada oportunitat. En el cas de Pol Cid, el tren va arribar en forma de Copa Catalunya, una competició situada a la part baixa de les prioritats del club, però que va servir d’aparador per al talent del planter.
Allà, Cid va captar l’atenció de Cristóbal Parralo. Va ser un dels jugadors més destacats en la victòria als penals contra la Muntanyesa, una actuació que el tècnic no va passar per alt: «No el coneixia i en el partit de Copa Catalunya em va donar molt bona impressió. Des de llavors va entrar en dinàmica del primer equip i feia partits que el volíem que jugués».
El caràcter i la personalitat són condicions indispensables per reivindicar-se quan arriba el moment, però també calen arguments futbolístics. Dissabte passat, Cid els va oferir amb pressió, intensitat i criteri en els metres finals, combinant mossegada i serenor en la distribució.
En l’aspecte mental, hi ha la petjada de Xavi Vilagut, un tècnic que està veient com diversos jugadors fan el salt al primer equip. La temporada passada dirigia el Juvenil A de Divisió d’Honor, on noms com Subirats, Agus i Enric Pujol ja començaven a despuntar —amb Pujol tenint un paper rellevant en el play-off—. Ara, al capdavant de la Pobla, ha continuat impulsant talents com Cabezas i el mateix Pol Cid.
«Una de les nostres feines a la Pobla de Mafumet és preparar els jugadors per si arriba el moment de debutar. I els preparem en tots els nivells: físic, per adaptar-se a les exigències de la Primera RFEF, tècnic, tàctic i també mental», va destacar un Xavi Vilagut que veu com, poc a poc, més dels seus efectius fer el pas. Això sí, més que molestar, el tècnic ho mostra com un orgull i part del seu treball.
Oportunitat
Dissabte, el Nàstic visitarà l’Atlético Madrileño amb baixes sensibles al centre del camp. Marc Montalvo i Óscar Sanz van veure targeta groga en l’últim partit i compliran cicle de sancions, de manera que no estaran disponibles.
Aquest escenari situa Mángel en primera línia, però també torna a obrir la porta a Pol Cid perquè reivindiqui el seu talent. Si li arriba l’oportunitat, el tortosí ja ha demostrat que té qualitat per aportar solucions i personalitat per aprofitar els minuts, sense la necessitat de carregar-se l’equip a l’esquena ni assumir el paper de salvador.