Futbol
El Nàstic es podrà veure en obert aquest dissabte
El duel es disputarà a les 16.15 hores i serà la primera vegada que un partit de l'equip grana s'emetrà a Teledeporte
El duel entre l'Atlético Madrileño i el Nàstic de Tarragona d'aquest dissabte es podrà veure en obert. El duel corresponent a la jornada 25 de Primera Federació està programat a les 16.15 hores de dissabte i es podrà veure a través de Teledeporte.
Durant el mes de gener, RTVE i la Real Federació Espanyola de Futbol van arribar a l'acord en el qual la televisió pública emetria en obert un partit per jornada durant la segona volta de la Primera Federació. El primer duel en ser emès va ser un Mérida-Real Madrid Castilla.
Des de llavors, el Nàstic encara no havia sigut escollit per sortir a través de Teledeporte. Això canviarà aquest dissabte amb el duel contra l'Atlético Madrileño.
A banda, el partit també es podrà veure a través de l'APP habitual LaLiga+ així com Movistar+ i la resta de canals englobats dins de 'Canal Lineal'.