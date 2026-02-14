Futbol
Segueix en directe el Nàstic-Betis Deportivo
Nàstic
Per Començar
0
0
Betis Deportivo
Nit de Carnaval
Es preveu una entrada pobre al Nou Estadi. És nit de Carnaval i Tarragona sempre ho viu de la millor manera, sigui participant en la Rua d'Artesania o presenciant l'espectacle. Al Nou Estadi un dissabte de disbauxa a les 21 de la nit s'esperen els de sempre. Els patidors. Els que no es perden cap partit ni que el seu equip (últimament) només els dona desgràcies. Això sí, han vingut a animar.
El Nàstic-Betis Deportivo està a punt de començar!
Duel clau del Nàstic. Podríem dir que és la primera final de la temporada. És així perquè, en cas de derrota, el Nàstic s'enfonsaria més en una crisi difícil de superar, provocaria moviments a la banqueta desesperats per part de la zona noble per revertir la situació i deixaria l'equip no en la lluita per evitar en la plaça de descens, sinó en dos, amb el Betis en la lluita i el goal average en contra. El Nàstic ha de guanyar i fer-ho bé per guanyar confiança i allunyar-se de la part baixa.