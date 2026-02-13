FUTBOL
El Nàstic, entre la desesperació i la necessitat de guanyar al Betis
El conjunt de Cristóbal Parralo només té un camí per sortir d’aquesta crisi i mostrar que està viu
El Nàstic de Tarragona arriba al duel d’aquest dissabte amb la necessitat i la desesperació per assolir la victòria al Nou Estadi. És un partit clau per molts motius. Primer perquè no es poden escapar més punts de l’estadi, segon perquè una derrota enfonsaria l’equip una mica més en la falta de confiança i a la classificació i, tercer, perquè el rival és el Betis Deportivo, un dels equips en posicions de descens.
El Betis aterra a Tarragona com un rival enganyós. Tot i ser un dels equips enfonsats en les posicions de descens des de gairebé tot el curs, dissabte arriba en dinàmica guanyadora. Els andalusos sumen dues victòries consecutives, la darrera per 3-2 contra l’Ibiza, i es queden ara a set punts de la permanència. Fins ara, el consol del Nàstic era que només una de les places de descens està a dos punts. Amb tot, una derrota contra el Betis podria obrir-ne una de nova.
Des de l’arribada de Dani Fragoso a la banqueta, el Betis Deportivo ha fet un gir de 180 graus. En els 6 partits que ha dirigit, el tècnic ha aconseguit tres victòries, un empat i dues derrotes. L’entrenador català ha estimulat el talent de la plantilla i, amb la implicació de jugadors amb projecció del Juvenil, ha aconseguit compensar la fragilitat defensiva amb pólvora.
De fet, tres pilars de l’equip andalús han sigut convocats amb la selecció espanyola sub-19: el porter Manu González, el lateral dret Óscar Masqué i l’atacant José Antonio Morante, fill d’un conegut torero. Amb tot, això no els impedeix estar a la llista contra el Nàstic, perquè la concentració amb la selecció és dilluns. A més, Morante i Manu González van reforçar dimecres el juvenil durant el duel contra el Real Madrid a la Copa del Rei. La banda dreta és el principal perill dels andalusos. Masqué i Morante tenen facilitat per trobar espais amb verticalitat, velocitat i una entrega pròpia d’un filial. Contra l’Ibiza, van fabricar dos dels tres gols assolits. D’altra banda, també destaquen els homes gol com Borja Alonso i Carlos Reina.
Diferent mentalitat
L’estat anímic també és un factor a tenir en compte. Malgrat viure en el descens, el Betis no comparteix la pressió i la desesperança de les derrotes com el Nàstic. Els filials són equips amb una mentalitat diferent. Els joves jugadors volen lluir-se per mostrar el seu talent i assegurar el seu futur. D’altra banda, es troben un Nàstic tocat emocionalment en el qual cada gol sembla obrir un abisme.
Noves peces i poc canvi
El Nàstic es va enfrontar al Betis a la primera volta en la segona jornada de lliga. Des de llavors, han canviat molts noms a l’onze del filial andalús, però s’espera que es vegi una imatge similar pel que fa a l’estil de joc. Llavors, el Betis va desactivar l’equip grana a base de talent per la banda dreta i no es va cansar de pressionar. Dissabte, s’espera un Betis Deportivo igual de valent que amenaçarà el Nou Estadi la nit de Carnaval.