Segueix en directe el Nàstic-Villareal B!

escut nastic

Nàstic

En Directe

0

1

villareal

Villareal B

El Nou Estadi, preparat pel partit

Oriol Castro
Publicat per
Oriol CastroRedactor
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Últim canvi de Parralo

Entra Gelardo per Montalvo

I una altra de Rebollo!

El porter salva un u contra u davant Gaitán. Si el marcador continua així és gràcies a ell

Canvi al Nàstic

Entra Santos i marxa Oriol

Salva Rebollo

Albert marxa bé de Zoilo i afusella Rebollo, que atura la bola

Canvi al Nàstic

Entra Pau Martínez i marxa Álex Jiménez

Rubén casi es marca en propia porta

La pilota li marxa de les mans al porter rival i a punt estar d'entrar a la xarxa

El Villarreal B no para de generar ocasions

Cada cop hi ha més espais i els groguets tenen ocasions per marcar

Abdallah debuta amb personalitat

El jove francès demana la pilota 

Canvis al Nàstic

Marxen Alcalá i Cedric i entren Alba i Abdallah

Mitja part!

L'equip grana haurà de buscar l'èpica remuntant el marcador amb un home menys

Canvi al Villarreal B

Surt Arnau i entra Sierra

Gran parada de Rubén!

Oscar Sanz està a punt de fer un golàs amb un xut de fora l'àrea. Rubén fa una gran parada. A la contra, els groguets estan a punt de fer el segon.

Ettiene té el segon dels groguets

La defensa grana fa aigües. Ara, amb un home menys, encara més

Una altra rematada de cap que marxa fora!

El Nàstic avui on està fent més mal és amb els còrners

Jaume Jardí expulsat

L'àrbitre expulsa l'atacant de Reus per una pilota dividida

Sanz de cap!

Oscar Sanz remata a les mans del porter groguet. Quan no hi ha idees en atac, la pilota aturada sempre és bona opció

El Nàstic busca reaccionar

El conjunt grana busca refer-se amb la pilota, però li costa generar

Gol del Villarreal B

Una transició ràpida per banda esquerra arriba als peus de José Gaitán, que amb una jugada individual connecta un xut fora de l'abast de Rebollo.

Juanda busca el ganyot de la defensa

L'extrem està aprofitant la seva tornada a la titularitat i està sent protagonista en els atacs grana

L'ha tingut Álex Jiménez

Bona jugada individual de Montalvo, que obre per Jardí. El de Reus posa la pilota a l'àrea i li cau a Jiménez. Rubén l'atura amb el peu

El Nàstic surt intens

El partit comença elèctric amb arribades dels dos conjunts

Arrenca el partit!

Els protagonistes ja escalfen

Tots dos equips ja escalfen a la gespa del Nou Estadi Costa Daurada. Ho fa Juanda, que torna a l'onze titular. Avui Pau Martínez esperarà el seu torn a la banqueta, on no hi serà Camus. No ha entrat a la convocatòria

Banqueta del filial groguet

Onze del Villareal B

Rubén (p), Lautaro, Ettiene, Arnau, Cheikh, Ivan, Valou, José Gaitán, Macia, Albert i Nizar

La banqueta del Nàstic!

T.Fuidias (p), Esteves (p), Alba, Mángel, Abdallah, Almpanis, Fernando T., Pau M., Santos, Enric Pujol, Gelardo i Pol Cid. Banqueta del Nàstic amb jugadors del filial.

Molts canvis i debuts

El tècnic andalús presenta avui un onze amb molts canvis i diversos debuts a l'onze. Veurem el debut de Zoilo amb la samarreta grana i el debut d'Alcalá i Oriol Subitars a l'onze titular. Cedric torna a ser titular després de diversos partits sense ser-ho.

Onze del Nàstic, Subirats titular!

Parralo presenta aquest onze avui: D.Rebollo (p), Zoilo, Hugo Pérez, Alcalá, Montalvo, O.Sanz,Oriol, Cedric, J.Jardí, A. Jiménez i Juanda

Baselga, baixa d'última hora

El davanter Marcos Baselga és baixa d'última hora pels grana. S'està exercitant en aquests moments sobre la gespa. També ho fa Moi Delgado. No hi ha comunicat mèdic del club.

Torna el Nàstic al Temple!

Aquest diumenge el Club Gimnàstic torna al Nou Estadi Costa Daurada amb l'objectiu de tornar a sumar de tres. A dos punts del descens i a quatre de les posicions de play-off, el partit d'avui pot escenificar cap a on ha de mirar el conjunt grana enguany.

