Segueix en directe el Nàstic-Villareal B!

Últim canvi de Parralo
Entra Gelardo per Montalvo
I una altra de Rebollo!
El porter salva un u contra u davant Gaitán. Si el marcador continua així és gràcies a ell
Canvi al Nàstic
Entra Santos i marxa Oriol
Salva Rebollo
Albert marxa bé de Zoilo i afusella Rebollo, que atura la bola
Canvi al Nàstic
Entra Pau Martínez i marxa Álex Jiménez
Rubén casi es marca en propia porta
La pilota li marxa de les mans al porter rival i a punt estar d'entrar a la xarxa
El Villarreal B no para de generar ocasions
Cada cop hi ha més espais i els groguets tenen ocasions per marcar
Abdallah debuta amb personalitat
El jove francès demana la pilota
Canvis al Nàstic
Marxen Alcalá i Cedric i entren Alba i Abdallah
Mitja part!
L'equip grana haurà de buscar l'èpica remuntant el marcador amb un home menys
Canvi al Villarreal B
Surt Arnau i entra Sierra
Gran parada de Rubén!
Oscar Sanz està a punt de fer un golàs amb un xut de fora l'àrea. Rubén fa una gran parada. A la contra, els groguets estan a punt de fer el segon.
Ettiene té el segon dels groguets
La defensa grana fa aigües. Ara, amb un home menys, encara més
Una altra rematada de cap que marxa fora!
El Nàstic avui on està fent més mal és amb els còrners
Jaume Jardí expulsat
L'àrbitre expulsa l'atacant de Reus per una pilota dividida
Sanz de cap!
Oscar Sanz remata a les mans del porter groguet. Quan no hi ha idees en atac, la pilota aturada sempre és bona opció
El Nàstic busca reaccionar
El conjunt grana busca refer-se amb la pilota, però li costa generar
Gol del Villarreal B
Una transició ràpida per banda esquerra arriba als peus de José Gaitán, que amb una jugada individual connecta un xut fora de l'abast de Rebollo.
Juanda busca el ganyot de la defensa
L'extrem està aprofitant la seva tornada a la titularitat i està sent protagonista en els atacs grana
L'ha tingut Álex Jiménez
Bona jugada individual de Montalvo, que obre per Jardí. El de Reus posa la pilota a l'àrea i li cau a Jiménez. Rubén l'atura amb el peu
El Nàstic surt intens
El partit comença elèctric amb arribades dels dos conjunts
Arrenca el partit!
Els protagonistes ja escalfen
Tots dos equips ja escalfen a la gespa del Nou Estadi Costa Daurada. Ho fa Juanda, que torna a l'onze titular. Avui Pau Martínez esperarà el seu torn a la banqueta, on no hi serà Camus. No ha entrat a la convocatòria
Banqueta del filial groguet
Onze del Villareal B
Rubén (p), Lautaro, Ettiene, Arnau, Cheikh, Ivan, Valou, José Gaitán, Macia, Albert i Nizar
La banqueta del Nàstic!
T.Fuidias (p), Esteves (p), Alba, Mángel, Abdallah, Almpanis, Fernando T., Pau M., Santos, Enric Pujol, Gelardo i Pol Cid. Banqueta del Nàstic amb jugadors del filial.
Molts canvis i debuts
El tècnic andalús presenta avui un onze amb molts canvis i diversos debuts a l'onze. Veurem el debut de Zoilo amb la samarreta grana i el debut d'Alcalá i Oriol Subitars a l'onze titular. Cedric torna a ser titular després de diversos partits sense ser-ho.
Onze del Nàstic, Subirats titular!
Parralo presenta aquest onze avui: D.Rebollo (p), Zoilo, Hugo Pérez, Alcalá, Montalvo, O.Sanz,Oriol, Cedric, J.Jardí, A. Jiménez i Juanda
Baselga, baixa d'última hora
El davanter Marcos Baselga és baixa d'última hora pels grana. S'està exercitant en aquests moments sobre la gespa. També ho fa Moi Delgado. No hi ha comunicat mèdic del club.
Torna el Nàstic al Temple!
Aquest diumenge el Club Gimnàstic torna al Nou Estadi Costa Daurada amb l'objectiu de tornar a sumar de tres. A dos punts del descens i a quatre de les posicions de play-off, el partit d'avui pot escenificar cap a on ha de mirar el conjunt grana enguany.