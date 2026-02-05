Futbol
Oriol Subirats renova i puja al primer equip del Nàstic
El lateral de Sant Jaume d'Enveja signa per dues temporades i competirà la posició amb Sergio Camus
El Nàstic de Tarragona s’ha assegurat la continuïtat d’un dels grans talents del planter grana. El club ha renovat el lateral dret Oriol Subirats per a les dues pròximes temporades amb dues més d'addicionals. A més, el promociona definitivament al primer equip. Es tracta, en realitat, de la confirmació d’una evidència: el jugador de Sant Jaume d’Enveja ja fa temps que està plenament integrat en la dinàmica del primer equip i, fins i tot, Cristóbal Parralo ja li ha concedit minuts de qualitat.
Subirats (02/06/2007) finalitzava contracte aquest mes de juny. Fa dues temporades, el club ja va ampliar el que havia estat el seu primer contracte professional, i des d’aleshores el lateral dret ha mantingut una progressió constant. Aquest curs s’ha guanyat l’oportunitat de competir de tu a tu amb Sergio Camus per un lloc a la banda dreta.
El jove defensa acumula deu temporades vestint la samarreta grana. Es va incorporar al Nàstic amb només nou anys, en etapa d’aleví de primer any, i ha anat superant totes les categories del futbol base fins arribar al Juvenil A. Tal com va fer Enric Pujol la temporada passada, Subirats fa el salt directe al primer equip sense passar per la Pobla de Mafumet, una clara mostra de la confiança que el club diposita en ell.