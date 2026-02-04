Futbol
El que ha quedat pendent del mercat del Nàstic: De la no sortida d'Álex Jiménez i el dubte de Sergio Santos
Segons va apuntar el secretari tècnic Sergi Parés, Sergio Santos encara podria desvincular-se del club
El secretari tècnic Sergi Parés i el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, van valorar aquest dimecres al matí el mercat de fitxatges d’hivern del Nàstic de Tarragona. Parés va assegurar que, en termes generals, el balanç és positiu, tot i admetre les dificultats pròpies d’aquest període: «El mercat d’hivern és complicat. La millora ha de ser contínua i sempre hi ha marge per fer-ho millor».
Malgrat això, el club admet que han quedat deures pendents i algunes situacions amb impacte directe a la plantilla. La principal, el no fitxatge d’un davanter: «Podria haver arribat algun reforç ofensiu més, però la situació no ho ha permès», va explicar Parés. El secretari tècnic va reconèixer que els condicionants econòmics han estat determinants: «Les sortides han estat complexes i calia trobar un equilibri econòmic, ja que el club arrossega unes pèrdues anunciades al desembre».
Precisament en l’apartat de sortides és on ha quedat més feina per fer, especialment en els casos de jugadors que no semblen tenir un paper rellevant per a Cristóbal Parralo, com Christos Almpanis i Sergio Santos.
Les no sortides
Pel que fa a Almpanis, Parés va defensar la seva continuïtat: «Mai s’ha plantejat la seva sortida. Va ser un jugador important a l’Andorra i el repte és recuperar el seu millor nivell. Encara no ho hem aconseguit, però hi confiem». Diferent és el cas de Sergio Santos. El lateral no va viatjar a Alcorcón perquè s’esperava que la seva sortida fos imminent: «Semblava una operació tancada, però encara no s’ha concretat. El mercat a l’estranger continua obert i veurem com evoluciona», va apuntar Parés.
Tot i que el mercat espanyol ja està tancat, la sortida de Sergio Santos encara és possible. En qualsevol cas, el marge temporal és reduït i qualsevol moviment s’hauria de produir en els pròxims dies. Si es confirma la seva marxa, el Nàstic alliberaria una fitxa i podria acudir al mercat de jugadors lliures per reforçar la plantilla, com ja va fer amb Álvaro García. Aquesta opció no es descarta: «Sempre estem oberts a millorar, però ha de ser viable econòmicament. Ara volem tancar aquest capítol i anar tots a una», va afirmar Parés. Això sí, primer s'hauria de confirmar la sortida de Santos
El cas Álex Jiménez
L’altre front obert és el d’Álex Jiménez. Parés va explicar que «és un jugador que acaba contracte al juny i va arribar una oferta pel seu traspàs. Comptem amb ell al 100%, però s’havia de valorar la proposta. Finalment, el jugador la va descartar». La seva possible sortida hauria estat vinculada a l’arribada d’un davanter centre: «El club estava preparat per incorporar un ‘9’, el teníem lligat, però l’operació no es va acabar donant», va concloure, sense revelar el nom del jugador.