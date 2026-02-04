Futbol
Pedro Alcalá, el nou líder del Nàstic, es presenta: «Vinc a sumar i amb la il·lusió d'un nen de 17 anys»
El veterà central va indicar que «aportaré el meu gra de sorra com un més»
Pedro Alcalá arriba al Nàstic com el nou líder que l’equip necessita. Potser no en un sentit literal, però sí com una veu autoritzada gràcies a la seva veterania, la d’un futbolista amb mil batalles a l’esquena. Així ho va definir el secretari tècnic Sergi Parés, que va remarcar la necessitat d’incorporar una figura capaç de complementar una plantilla molt jove i inexperta en determinades situacions. Alcalá, de 36 anys, es va presentar com un soldat més que «aportarà el seu gra de sorra» i amb «la il·lusió d’un nen de 17 anys».
El nou central grana ja ha debutat amb la samarreta del Nàstic. Va disputar els darrers 20 minuts del partit contra l’Alcorcón, una decisió arriscada, tal com va admetre Cristóbal Parralo, tenint en compte que no competia des de l’estiu. «Va ser un partit complicat, però vam poder esgarrapar un punt i en portem quatre de sis; ara cal fer-lo bo a casa», va assenyalar el tècnic. A nivell físic, Alcalá va assegurar que «no he deixat de treballar en cap moment i em trobo bé, però ara he d’agafar ritme competitiu amb la pilota i conèixer millor els companys».
A la línia defensiva, Alcalá es troba amb futbolistes joves, una circumstància que ell mateix va valorar positivament: «Són jugadors amb bon nivell i talent; potser els falta una mica d’experiència, però per això vinc». El central ha viscut de tot en el món del futbol: va aconseguir ascensos amb el Girona i va patir descensos amb el Cartagena, una trajectòria que li permet aportar coneixement en un vestidor que travessa un moment delicat a nivell anímic. «Ens falta canviar el xip mental, i per això hi som. Els resultats arribaran i acabarem lluitant a dalt, perquè tenim talent», va afirmar.
Als 36 anys i després de mitja temporada sense equip, Alcalá va reconèixer que arriba al Nàstic «il·lusionat com un nen de 17 anys quan és convocat per primera vegada». «Tinc moltes ganes de jugar en aquest gran estadi i en una ciutat espectacular», va afegir. Finalment, va voler treure ferro al rol que se li atribueix: «No em sento un líder, sinó un més que vol sumar».