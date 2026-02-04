Ftubol
Les primeres paraules de Keyliane, el fitxatge francès del Nàstic: «Arribo carregat de confiança»
El francès, a través d'un intèrpret, es va presentar de grana i portarà el número 7
El Nàstic de Tarragona ha presentat aquest dimecres al matí les seves darreres incorporacions: Pedro Alcalá i Keyliane Abdallah. El futbolista francès era una de les grans incògnites del mercat d’hivern. Considerat un dels talents més ben cuidats de l’Olympique de Marsella, lluirà el dorsal 7, un número de pes, i s’ha mostrat carregat de confiança en la seva presentació.
«Tarragona és una ciutat que s’assembla molt a Marsella. M’hi sento a gust i vinc a viure una experiència professional que suposa un pas endavant en la meva carrera. Des del moment que va aparèixer l’opció, vaig veure que el Nàstic era la millor elecció», va destacar Keyliane en francès, amb l’ajuda d’un intèrpret.
L’extrem es defineix com un jugador «veloç, amb profunditat, joc ràpid i capacitat per aportar molt en els duels individuals». Arriba a Tarragona després de rebre nombrosos missatges d’aficionats del Marsella, que l’encoratgen a brillar per tornar a França més fort. Una situació que, segons assegura, «em dona encara més confiança. Vinc a aprendre molt d’aquesta experiència i a sortir-ne reforçat. Donaré el màxim sense perdre ni un sol minut».
De fet, aquest mateix dimecres ha participat en el seu primer entrenament amb l’equip i afirma sentir-se «preparat per donar-ho tot des del primer moment».
Keyliane arriba a un club immers en una situació exigent, poc amable per a les joves promeses, on els resultats immediats són una obligació i la pressió és elevada. «Arribo amb plena confiança en mi mateix i en la resta de companys. No considero que la pressió m’afecti. Com a jugadors professionals, hem de donar-ho tot des del primer minut», ha remarcat.
Amb el dorsal 7 a l’esquena, heretat de David Juncà, el francès es presenta com la gran incògnita d’aquest mercat d’hivern. Talent no li’n falta; ara caldrà veure com s’adapta a l’equip i a la categoria i si pot acabar convertint-se en la gran sorpresa de la temporada.