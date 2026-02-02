Futbol
Wilfrid Kaptoum finalitza la seva vinculació amb el Nàstic
El migcampista ja no podia jugar amb l'equip grana perquè se li havia donat la baixa
El Nàstic de Tarragona ha anunciat la rescissió de contracte del migcampista camerunès Wilfrid Kaptoum. Aquest era un dels moviments esperats, però que s'ha vist enquistat fins a l'últim dia de mercat. Kaptoum, sense fitxa des de fa setmanes, no podia tornar a jugar amb el Nàstic i, finalment, l'equip ha pogut rescindir el contracte.
Kaptoum va arribar al Nàstic aquest mercat d'estiu. Després d'un parell de setmanes a prova, finalment, el club el va fitxar com un reforç important al mig del camp. El seu inici amb la samarreta grana no va poder ser més dolç. El camerunès va marcar el gol de la victòria contra l'Algeciras en la primera jornada de lliga. Des de llavors, va desaparèixer progressivament sobretot després de la seva expulsió en la tercera jornada contra l'Atlético Sanluqueño.
Amb Cristóbal Parralo només ha jugat en dues ocasions. En el primer partit de lliga de ltècnic al camp del Murcia i, després, al camp del Torremolinos. En total, ha disputat 8 partits amb un nivell per sota de l'esperat i, amb Juncà, ha acabat protagonitzant un serial particular en el mercat d'hivern.
El club grana s'ha acomiadat del jugador en un curt comunicat on desitja el millor en el futur més immediat.
El club grana continua treballant en més moviments en aquest darrer dia de mercat de fitxatges.