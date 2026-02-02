Futbol
Oficial: Keyliane Abdallah arriba cedit al Nàstic
És el primer fitxatge des de l'acord entre Nàstic i Marsella.
El Gimnàstic de Tarragona i l’Olympique de Marseille tanquen la cessió de Keyliane Abdallah (Kani-Kéli, Mayotte, França, 5 d’abril del 2006) fins al juny de 2026.
El jove extrem s’està formant esportivament a les categories inferiors de l’Olympique Marsella i el curs 2023/2024 va debutar a la Ligue 1 amb només 18 anys. Mentre que el passat setembre, es va estrenar amb el combinat francès sub20 en un duel contra la Selecció Espanyola.
Als seus 19 anys, la nova incorporació destaca per ser un extrem ràpid i hàbil, capaç de rebre al peu i corre a l’espai per arribar fins a línia de fons amb bona capacitat per assistir.
El jugador s’exercitarà amb els nous companys en la sessió programada per aquest dimecres, a les 10.30 hores, a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada. En els propers dies es realitzarà la presentació oficial.