Futbol
El Nàstic dona per tancat el mercat de fitxatges amb la darrera incorporació d'Abdallah
Es complica la recta final del mercat i descarta l'opció d'un nou davanter
El Nàstic de Tarragona dona per tancat el mercat de fitxatges. Tot i que encara resten unes poques hores perquè es tanqui definitivament, segons ha pogut saber Diari Més, el club grana no preveu realitzar cap moviment més abans que s’abaixi la persiana.
L’última incorporació ha estat la de Keyliane Abdallah, que es converteix en el darrer reforç d’un mercat en què el Nàstic ha dut a terme un total de set moviments. En l’apartat d’entrades, l’entitat ha incorporat cinc futbolistes: Aitor Gelardo, Ander Zoilo, Hugo Pérez, Pedro Alcalá i el mateix Abdallah. Pel que fa a les sortides, el club ha rescindit els contractes de David Juncà i Wilfrid Kaptoum, mentre que les lesions de llarga durada de César Morgado i Álvaro García han permès habilitar fitxes, un fet clau per poder inscriure els nous reforços.
Sense davanter
Finalment, el Nàstic es quedarà sense incorporar cap davanter centre en aquest tram final del mercat. La voluntat del conjunt grana era reforçar aquesta posició amb un ‘9’ que complementés l’arribada de l’extrem procedent del Marsella, però les diferents opcions que s’han valorat no han acabat de quallar. Tant les limitacions econòmiques com la manca de fitxes disponibles han condicionat les operacions, en un context de mercat complex i amb poc marge de maniobra.
L’última alternativa va ser Sergio Castel, un perfil que encaixava en les necessitats esportives de l’equip, però l’operació no va arribar a ser viable i es va acabar descartant. Així, el cos tècnic haurà d’afrontar la resta de la temporada sense aquest reforç específic a la punta d’atac.
Sense sortides inesperades
Tampoc s’ha pogut activar la rampa de sortida. Sergio Santos era un dels jugadors amb més opcions d’abandonar el club i, de fet, ni tan sols va viatjar a Alcorcón, però la seva marxa no s’ha acabat concretant i el Nàstic no ha pogut alliberar cap fitxa. En una situació similar es trobava Álex Jiménez, que apareixia com una possible opció de traspàs, tot i que aquesta via tampoc ha prosperat, afegint més dificultats a la gestió del mercat.
D’aquesta manera, el Nàstic ja té definit el plantell amb què acabarà la temporada. Per a bé o per a mal, el conjunt grana haurà d’afrontar el repte amb els futbolistes actuals, confiant en una millora col·lectiva del rendiment per assolir primer la permanència i, un cop garantit, veure fins on pot arribar l’equip.