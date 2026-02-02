Futbol
Keyliane Abdallah, l'extrem del Marsella que apunta a reforçar el Nàstic
El jove francès de 19 anys arribarà cedit fins al final de la temporada sense opció de compra
L'acord signat entre l'Olympique de Marsella i el Nàstic tindrà els primers fruits avui mateix. L'extrem Keyliane Abdallah s'incorporarà al club grana fins al final de temporada. Mitjans francesos ja apunten al fitxatge i, segons ha pogut saber Diari Més, s'espera segellar l'acord en les pròximes hores, sense esperar a les darreres hores del mercat.
Abdallah és un extrem dret de 19 anys que el darrer estiu va destacar en el filial del Marsella. Fa uns mesos va signar el primer contracte professional en el club francès, on va jugar en els partits amistosos. Enguany ha jugat mitja temporada amb el filial de Nacional 3 de França, així com partits de la UEFA Youth League. En total, ha marcat tres gols i ha assolit dues assistències. Un d'aquests gols va ser a la Youth League, on va ajudar a classificar el seu equip a la següent fase. De fet, si arriba al Nàstic, es perdrà l'eliminatòria de setzens contra el Real Madrid.
Abddallah ocuparà l'última fitxa sub-23 que guarda el club grana i es presenta com una opció de talent per la banda dreta. De fet, en els darrers partits s'ha demostrat que el Nàstic necessita desequilibri i confiança en atac. L'extrem francès arribarà a Tarragona amb la motivació de fer un bon tram final de temporada lluny d'un filial per fer un pas endavant a la seva carrera.
El Nàstic treballa en tancar aquest acord que significaria posar en fets l'acord signat el desembre. Aquest no serà l'únic moviment de l'últim dia de mercat i el Nàstic encara treballa amb un davanter.