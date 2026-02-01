Futbol
Final: El Nàstic salva un punt contra l'Alcorcón
Alcorcón
Pola (6')
Finalitzat
1
1
Nàstic
Fuentes (86')
Final
Juanda Fuentes salva un punt.
Targeta groga del Nàstic
La veu Moi Delgado.
Centre de Jardí i Juanda executa
Una havia de tenir el Nàstic. Centre lateral de Jardí i Juanda sorprèn a tothom des del segon pal per rematar cap a dins.
GOOOOOOOL DEL NÀSTIC!!!
Canvi de l'Alcorcón
Entra Vacas per Omar.
Canvi de l'Alcorcón
Entra Borja Martínez per Carmona.
Al travesser Baselga
Centre lateral i tot sol dins de l'àrea Baselga l'envia al travesser. No surt res.
Targeta groga per a l'Alcorcón
La veu Carmona.
La té l'Alcorcón
Remat creuat de Carmona que surt fora per poc.
Debuta Alcalá
Entra el fitxatge Pedro Alcalá per Alba.
Córner
Pentina Óscar Sanz i la pilota passa perillosament a prop de la porteria de Rebollo.
Falta perillosa per a l'Alcorcón
Prop del córner, perfecte per una centrada. Malament Moi Delgado.
Canvi del Nàstic
Entra Cedric per Álex Jiménez.
Targeta groga per al Nàstic
La veu David Alba.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz.
Triple canvi del Nàstic
Entren Pujol, Subirats i Fuentes per Gelardo, Camus i Hugo Pérez.
Descans
Derrota i les sensacions no són bones.
No hi ha criteri
No s'ordena i no sap com atacar. Perd pilotes en passades perdudes.
Targeta groga per a l'Alcorcón
La veu Rojas.
Se salva el Nàstic
Intent de xut que surt per sobre del travesser. El Nàstic ni passa de mig del camp ni fa tres passades seguides.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Gelardo, que provoca una falta perillosa.
Vola Dani Rebollo
Salta amb tot Dani Rebollo i evita el gol de falta. Córner.
Falta perillosa per a l'Alcorcón
L'àrbitre veu mans de Jiménez en el refús. Falta perfecta per un golàs directe de falta.
Nou córner per a l'Alcorcón
No manté la pilota el Nàstic.
Perill en cada centrada
Si l'Alcorcón centra, el Nàstic tremola. Segon córner consecutiu.
Álex Jiménez!
Centre de Jardí al segon pal que remata el murcià i la pilota passa a uns mil·límetres del pal dret.
Res
Centre de Jardí que no arriba ningú a rematar.
Falta perillosa per al Nàstic
Falta de Marchán sobre Jiménez. A uns metres del vèrtex de l'àrea, perfecta per un centre.
Torna a avisar l'Alcorcón
Contraatac ràpid de l'Alcorcón. Tres passades i Vladys s'ha plantat sol davant Rebollo. No remata, per sort.
Ha tingut el segon l'Alcorcón
Centrada lateral i Tarsi completament sol dins de l'àrea erra el tir.
S'enfonsa el Nàstic
L'equip mostra la seva fragilitat. Poc contundent en defensa i psicològicament tocat. No està controlant el partit.
Molt fàcil
Centrada lateral i el central Pola salta per sobre dels defensors per rematar a plaer. Fàcil i senzill.
Gol de l'Alcorcón
Primer córner per a l'Alcorcón
Minuts igualats amb poca progressió amb la pilota.
Comença el partit
Mou la pilota el Nàstic
Un centenar de nastiquers a Municipal de Santo Domingo
L'afició del Nàstic s'ha desplaçat per animar el seu equip contra l'Alcorcón. Un centenar d'entrades venudes que tenyeixen de vermell les grades.
Nous a la banqueta
Pedro Alcalá, darrer fitxatge del Nàstic, està present a la banqueta grana. El central de 36 anys només ha entrenat un parell de sessions, però ja és amb l'equip. D'altra banda, Pol Cid, migcampista de la Pobla, s'ha guanyat la convocatòria i esperarà la seva oportunitat des de la banqueta, igual que Oriol Subirats. L'absència destacada és la de Sergio Santos, un dels candidats en sortir.
Retrobament amb Pol Domingo
El Nàstic es torna a trobar amb l'exgrana Pol Domingo. El de la Pobla de Montornès, molt estimat per l'afició, és el lateral dret titular de l'Alcorcón i avui no posarà les coses fàcils.
Guanyar i somriure o perdre i drama
La taula de classificació del grup 2 de la Primera Federació està ben igualada. Una victòria grana col·locaria el Nàstic novè a dos punts del play-off. Amb 31 punts, estaria igualat amb l'Hércules, Real Murcia i Antequera, tots amb el average desfavorable de moment. Una derrota podria arribar a deixar el Nàstic en descens. Amb tot, la victòria momentània del Sabadell contra el Torremolinos deixa el descens a la mateixa distància: dos punts.
Banqueta local
Martí (PS), Arcos, Iván Pérez, Sergio Nieto; Borja Martínez, Vacas, Aparicio, Raúl Blanco i Everson.
Onze de l'Alcorcón
Ayesa (P), Pol Domingo, Pola, Rojas, Samu, Marchán, Tarsi, Yael, Carmona, Omar i Vladys.
Banqueta amb els fitxatges
Fuidias (PS), Zoilo, Alcalá, Mángel, Cedric, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Enric Pujol, Oriol Subirats i Pol Cid.
Onze del Nàstic! Parralo repeteix
Dani Rebollo, Sergio Camus, David Alba, Hugo Pérez, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Aitor Gelardo, Álex Jiménez i Marcos Baselga.
El duel entre el Nàstic i l'Alcorcón està a punt de començar!
Nàstic i Alcorcón tenen aquest vespre una lluita en el fang. El conjunt de Cristóbal Parralo vol sumar una nova victòria per estabilitzar el projecte. Els tres punts contra l'Ibiza va suposar agafar oxigen per evitar un drama encara més gran, però no es va convèncer. Ara, toca tornar a triomfar en una plaça difícil.