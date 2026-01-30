NÀSTIC
Confirmat: Pedro Alcalá, nou reforç del Gimnàstic de Tarragona
El defensa ha signat un contracte fins a final de temporada
El Gimnàstic de Tarragona incorpora al defensa central Pedro Alcalá Guirado (Mazarrón, Múrcia, 19 de març de 1989) com a nou fitxatge del primer equip. Després de 12 temporades ininterrompudes a 2a Divisió A, el murcià defensarà els interessos grana a la Primera Federació Versus e-Learning signant un contracte pel que resta de campanya.
Alcalá arriba lliure a Tarragona, després de competir les últimes quatre temporades amb el FC Cartagena a LaLiga Hypermotion. En la seva trajectòria hi destaquen els 46 partits a Primera Divisió, vestint els colors del Girona FC i el Cádiz CF. Mentre que compta amb una àmplia trajectòria a la categoria de plata, amb més de 280 partits oficials disputats en diferents clubs: Málaga CF, Real Unión, Real Murcia, UE Llagostera, FC Cartagena i Girona FC, amb qui va assolir l’ascens a la màxima categoria.
La nova incorporació grana aportarà caràcter, qualitat i jerarquia a l’esquema defensiu de Cristóbal Parralo. Entre les seves qualitats destaquen el bon joc aeri amb 1.96 m d’alçada, la fortalesa en els duels individuals i la capacitat d’iniciar el joc amb pilota controlada.
La nova incorporació grana entrenarà amb els nous companys en la sessió programada per avui, a les 10.30 h, a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada. En els propers dies s’anunciarà la data de la seva presentació oficial.