Futbol
El veterà Pedro Alcalá apunta a reforçar la defensa del Nàstic
El central de 36 anys amb més de 250 partits en Segona Divisió es trobava sense equip des que va abandonar el Cartagena a l'estiu
El Nàstic de Tarragona mou una fitxa més en aquest mercat d'hivern i apunta a sumar la incorporació de Pedro Alcalá, segons ha avançat el periodista Ángel García. El veterà central reforça la rereguarda amb un perfil experimentat i caràcter i omplirà la fitxa de César Morgado, que el club ja ha donat de baixa.
Alcalá (Mazarrón, de 36 anys) arribaria al Nàstic lliure després de deixar el Cartagena el passat estiu. El murcià acumula més de 250 partits a Segona Divisió, la majoria defensant la samarreta del Girona, amb el qual va lluitar en dos play-off d'ascens, i també amb el Cartagena, on va ser el capità de l'equip. La darrera temporada, va erigir aquest rol de líder en un equip murcià que va acabar el descens de la categoria.
Aquest dijous, el club també s'ha mogut amb César Morgado, el qual ha donat de baixa i la fitxa l'ocuparà Alcalá. Morgado es recupera de la lesió vascular i, malgrat que dimecres el secretari tècnic Sergi Parés va donar un marge de 2 o 3 mesos de baixa, finalment, no jugarà més amb el Nàstic aquesta temporada.